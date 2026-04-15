Gülistan Doku’nun Kaybolmadan Önceki Son Mesajı ve Olay Gününden Görüntüler Ortaya Çıktı
Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yıllar sonra yeniden açılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Gülistan’ın kaybolmadan önce sevgilisi Zeynal Abarakov ile yaptığı son WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Doku'nun mesajlarına tv100 ulaştı. Gülistan’ın mesajlarda 'Korkuyorum' dediği görüldü.
Ayrıca gazeteci Çağdaş Evren Çelik’in haberine göre; Gülistan Doku kaybolduktan sonra 5 Ocak 2020 günü PTS kayıtlarına bir görüntü takıldı. Dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Sonel ile ABD’ye giden şüpheli Umut Altaş’ın Gülistan’ın kaybolduğu gün aynı araçta olduğu belirlendi. Bu aracın Gülistan Doku’nun en son görüldüğü bölgeden defalarca geçtiği tespit edildi.
İşte yıllar sonra yeniden gündeme gelen Gülistan Doku olayındaki son gelişmeler…
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması farklı bir boyut kazandı.
İŞTE TV100’ÜN YAYINLADIĞI O MESAJLAR:
Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Sonel'in görüntüsü ortaya çıktı.
