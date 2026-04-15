Gülistan Doku’nun Kaybolmadan Önceki Son Mesajı ve Olay Gününden Görüntüler Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.04.2026 - 11:42

Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin yıllar sonra yeniden açılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Gülistan’ın kaybolmadan önce sevgilisi Zeynal Abarakov ile yaptığı son WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. Doku'nun mesajlarına tv100 ulaştı. Gülistan’ın mesajlarda 'Korkuyorum' dediği görüldü.

Ayrıca gazeteci Çağdaş Evren Çelik’in haberine göre; Gülistan Doku kaybolduktan sonra 5 Ocak 2020 günü PTS kayıtlarına bir görüntü takıldı. Dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Sonel ile ABD’ye giden şüpheli Umut Altaş’ın Gülistan’ın kaybolduğu gün aynı araçta olduğu belirlendi. Bu aracın Gülistan Doku’nun en son görüldüğü bölgeden defalarca geçtiği tespit edildi.

İşte yıllar sonra yeniden gündeme gelen Gülistan Doku olayındaki son gelişmeler…

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması farklı bir boyut kazandı.

Cinayet şüphesiyle 7 ilde düzenlenen operasyonda dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma giderek derinleşirken soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gülistan’ın kaybolmadan önce yabancı uyruklu sevgilisi Zeynal Abarakov ile yaptığı son WhatsApp yazışmaları dosyaya girdi. 

TV100 Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce attığı mesajlara ulaştı. Gülistan, sevgilisine “Korktuğunu” söylerken, Abarakov önce yurda gitmesini ya da “Küba Kafe’nin yanına geçmesini” söylediği görüldü.

İŞTE TV100’ÜN YAYINLADIĞI O MESAJLAR:

Gülistan Doku: Korkuyorum sadece

Zeynal Abarakov: Yurda geç. Yoksa kubanın yanına

Gülistan: Benden nefret ediyorsun

Zeynal Abarakov: Ben çok seviyorum seni

Gülistan: Konuşmuyorsun dimi

Zeynal Abarakov: Yurda geç. Yoksa Kubanın yanına. Bunu yapmadın zmn kadar. Ben de konuşma

Gülistan: Zaman yok artık bizim için. Bitti zaman

Zeynal Abarakov: Herkes arıyor. Seni soruyor

Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Sonel'in görüntüsü ortaya çıktı.

Gazeteci Çağdaş Evren Çelik ise dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Sonel ile ABD’ye giden şüpheli Umut Altaş’ın Gülistan Doku’nun kaybolduğu günden PTS kayıtlarını ortaya çıkardı. Gülistan Doku kaybolduktan sonra 5 Ocak 2020 günü PTS kayıtlarına takılan görüntüde dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Sonel ile ABD’ye giden şüpheli Umut Altaş’ın Gülistan’ın kaybolduğu gün aynı araçta olduğu belirlendi. Bu aracın Gülistan Doku’nun en son görüldüğü ve daraltılmış baz raporuna göre telefonununu son sinyal verdiği yer olan Sarı Saltuk Viyadüğü'nden defalarca geçtiği tespit edildi.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
