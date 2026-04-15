İşte Şimdi Yandık! Otomotiv Devlerinden Yeni Karar: Arabalarda ‘Aylık Abonelik’ Dönemi Başlıyor!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.04.2026 - 10:27

Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte otomobil dünyasında radikal bir değişim yaşanıyor. Artık bir aracı satın almış olmanız, içindeki tüm donanımları dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Dünyaca ünlü markaların devreye aldığı yeni abonelik sistemiyle, koltuk ısıtmadan otonom sürüşe kadar pek çok özellik için her ay düzenli ödeme yapılması gerekecek.

Otomotiv sektöründe geleneksel sahiplik anlayışı yerini dijital abonelik modellerine bırakıyor.

Yeni nesil araç üretim süreçlerinde fabrikadan çıkan otomobiller aslında tüm teknik donanımlara sahip şekilde banttan iniyor; ancak bu özelliklerin aktif hale getirilmesi sürücünün yapacağı ek ödemelere bağlanıyor. Yazılım odaklı bu yeni sistemde, aracın fiziksel parçaları orada olsa bile kullanıcılar belirli bir bedel ödemedikleri sürece bu fonksiyonlara erişim sağlayamıyor. Özellikle lüks araç segmentinde başlayan bu uygulama, artık standart modellerde de koltuk ısıtma sistemleri, hız sabitleyiciler ve gelişmiş sürüş asistanları gibi donanımları kapsıyor.

Tüketiciler arasında büyük bir tartışma başlatan bu uygulama, araç sahiplerini ikiye bölmüş durumda.

Bazı kullanıcılar sadece ihtiyaç duydukları dönemlerde ödeme yapmanın daha ekonomik olduğunu savunurken, büyük bir kesim ise 'parasını ödeyerek satın aldıkları bir malın özelliklerini kullanmak için tekrar ücret ödemenin' mantıksız olduğunu ifade ediyor. Sosyal medyada ve sokakta yükselen tepkilere rağmen, otomobil üreticileri bu yöntemi sürdürülebilir bir gelir kapısı olarak görmeye devam ediyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda bu sistemin daha da yaygınlaşacağını ve belki de aracın en temel performans ayarlarının bile abonelik paketlerine dahil edilebileceğini öngörüyor. Satın alma sürecindeki maliyetleri düşürme vaadiyle sunulan bu model, uzun vadede sürücülerin bütçesini zorlayacak yeni bir gider kalemi haline gelmeye aday görünüyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
