İşte Şimdi Yandık! Otomotiv Devlerinden Yeni Karar: Arabalarda ‘Aylık Abonelik’ Dönemi Başlıyor!

Bazı kullanıcılar sadece ihtiyaç duydukları dönemlerde ödeme yapmanın daha ekonomik olduğunu savunurken, büyük bir kesim ise 'parasını ödeyerek satın aldıkları bir malın özelliklerini kullanmak için tekrar ücret ödemenin' mantıksız olduğunu ifade ediyor. Sosyal medyada ve sokakta yükselen tepkilere rağmen, otomobil üreticileri bu yöntemi sürdürülebilir bir gelir kapısı olarak görmeye devam ediyor. Uzmanlar, önümüzdeki yıllarda bu sistemin daha da yaygınlaşacağını ve belki de aracın en temel performans ayarlarının bile abonelik paketlerine dahil edilebileceğini öngörüyor. Satın alma sürecindeki maliyetleri düşürme vaadiyle sunulan bu model, uzun vadede sürücülerin bütçesini zorlayacak yeni bir gider kalemi haline gelmeye aday görünüyor.