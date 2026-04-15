Bu Davranışları Yapıyorsan Sen Aşırı Bağlanan Tiplerdensin!

Sen duygusal olarak çok hızlı ve derin bağ kuran bir yapıya sahipsin. Birini hayatına aldığında onu merkeze koyma eğilimin oldukça yüksek. Bu da ilişkilerini yoğun ve bazen yorucu hale getirebilir. Duyguların güçlü olduğu için küçük şeyleri bile büyük anlamlara çevirebilirsin. Bu durum seni hem hassas hem de kolay etkilenen biri yapar. Senin için en önemli nokta: kendi merkezini korumak. Çünkü senin sevgin çok güçlü, ama bu gücü kendine de yönlendirdiğinde çok daha dengeli ve sağlıklı ilişkiler kurabilirsin.