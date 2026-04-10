Kalbin Yüzde Kaç Kırık?

Tuğba Karakoç
10.04.2026 - 11:49

Herkesin kalbi bir şekilde kırılmıştır… Kimi bunu derinlere gömer, kimi hala taşır. Peki senin kalbin ne durumda? Geçmişin izleri hala seninle mi yoksa çoktan iyileştin mi? Bu test, duygusal durumunu ve kalbinin ne kadar “kırık” olduğunu analiz ediyor.

 Hazırsan başlayalım!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Geçmiş ilişkilerini düşündüğünde ne hissediyorsun?

4. Aşk senin için şu an ne ifade ediyor?

5. Eski sevgilini sosyal medyada görünce?

6. Yeni birine güvenmek senin için…

7. Kalp kırıklığı sonrası nasıl başa çıkarsın?

8. Aşk şarkıları dinlerken…

9. Yeni bir ilişkiye başlama fikri…

10. Kalbini en çok ne yıpratır?

%100 Kırık Kalp

Kalbin hala geçmişin yükünü taşıyor. Yaşadığın kırgınlıklar seni derinden etkilemiş ve bu etkiler hâlâ duygusal dünyanda aktif. Güvenmekte zorlanman, kendini koruma içgüdün ve duygusal olarak geri çekilmen aslında bir savunma mekanizması. Bu durum seni zayıf yapmaz, aksine ne kadar derin hissettiğinin göstergesidir. Ancak bu kırgınlıkları sürekli içinde taşımak, yeni başlangıçlara alan bırakmıyor olabilir. Kalbinin iyileşmesi için zamana ve kendine karşı daha şefkatli olmaya ihtiyacın var. Unutma, her kırık kalp aynı zamanda yeniden sevebilme kapasitesini de içinde taşır. Sen sadece biraz daha zamana ve doğru insana ihtiyaç duyuyorsun.

%75 Kırık Kalp

Kalbin kısmen iyileşmiş ama hala bazı izler taşıyor. Geçmişte yaşadıkların seni daha temkinli biri haline getirmiş. Artık daha dikkatli seviyorsun, daha az risk alıyorsun. Bu durum seni korusa da bazen gereğinden fazla duvar örmene neden olabilir. İçten içe hâlâ sevme isteğin var ama aynı zamanda incinmekten de korkuyorsun. Bu ikilem, seni duygusal olarak yorabilir. Biraz daha kendine güvenip kontrollü riskler almak, kalbinin tamamen iyileşmesine yardımcı olabilir. Çünkü iyileşmek, sadece unutmak değil yeniden hissedebilmektir.

%50 Kırık Kalp

Kalbin büyük ölçüde iyileşmiş ama geçmişten kalan küçük izler hala var. Bu izler seni daha bilinçli ve güçlü biri yapmış. Artık ne istediğini daha iyi biliyor ve ilişkilerde daha dengeli davranıyorsun. Zaman zaman eski hisler geri gelse de bu seni tamamen etkilemiyor. Duygularını yönetebiliyor ve mantığınla kalbin arasında bir denge kurabiliyorsun. Bu, sağlıklı bir duygusal yapının göstergesi. Biraz daha kendini serbest bıraktığında, kalbinin tamamen özgürleştiğini fark edeceksin. Çünkü sen aslında yeniden sevmeye oldukça hazırsın.

%25 Kırık Kalp

Kalbin oldukça sağlam ve iyileşmiş durumda. Geçmişte yaşadıkların seni yıkmak yerine güçlendirmiş. Artık duygularını daha sağlıklı yönetiyor ve hayata daha açık bir kalple yaklaşıyorsun Sevgiye karşı korkun yok, aksine onu hayatının doğal bir parçası olarak görüyorsun. İnsanlara güvenme konusunda dengelisin ve bu da seni ilişkilerde daha mutlu biri yapıyor Senin için aşk artık bir risk değil, bir deneyim. Bu da seni hem duygusal olarak olgun hem de özgür kılıyor.

