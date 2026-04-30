article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Girişimcilik
Ziyaretçiyi Saniyeler İçinde Alıcıya Dönüştüren Sayfa Tasarımı İçin 10 Altın Tüyo

etiket Ziyaretçiyi Saniyeler İçinde Alıcıya Dönüştüren Sayfa Tasarımı İçin 10 Altın Tüyo

ticimax-ile-e-ticaret
İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
30.04.2026 - 16:01

E-ticarette sadece siteye insan çekmek yetmez. Asıl mesele, gelen kişinin gerçekten satın alma yapması! Doğru adımları uygulayarak, bunu başarabilirsin. Küçük gibi görünen detaylar, satışta büyük fark yaratır. İşte ziyaretçiyi harekete geçiren 10 etkili öneri:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Tek bir amaca odaklan!

Sayfaya giren kişiye aynı anda 5 farklı şey sunarsan, hiçbirini seçmez. O yüzden sayfanın belli bir amacı olmalı: Satın almak, kayıt olmak ya da sepete eklemek. Her şey bu hedefe hizmet etmeli. Ne kadar sade olursa, karar vermek o kadar kolay olur.

2. İlk bakışta ne sunduğunu anlat!

Kullanıcı sayfaya geldiği anda “Burada ne satılıyor?” sorusunun cevabını görmeli. Uzun uzun anlatmana gerek yok. Kısa, net ve faydalı bir başlık yeterli. İnsanlar aslında ürün değil, kendilerine sağlayacağı faydayı satın alır.

3. Dikkat dağıtan şeyleri kaldır.

Menüler, gereksiz linkler, başka sayfalara yönlendirmeler… Bunların hepsi kullanıcıyı sayfadan koparır. Amaç netse, dikkat de net olmalı! Kullanıcı kolay bir şekilde işlemini tamamlayabilmeli, farklı yönlendirmelerin etkisiyle kararsız kalmamalı.

4. Harekete geçirici butonları net yap!

“Satın al”, “Hemen dene”, “Sepete ekle” gibi butonlar sayfada açıkça görünmeli. Rengiyle, yeriyle dikkat çekmeli. Kullanıcı ne yapacağını düşünmek zorunda kalmamalı, gözünün önünde olmalı.

5. Sayfa hızlı açılsın!

Kabul edelim, kimse yavaş açılan siteyi beklemez. Sayfa geç yükleniyorsa kullanıcı çıkar gider. Görselleri hafiflet, gereksiz yükleri kaldır. Hızlı site, daha çok satış demek!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Başkalarının deneyimini de paylaş!

İnsanlar başkalarının ne yaptığına bakarak karar verir. Yorumlar, değerlendirmeler, kullanıcı deneyimleri güven oluşturur. “Birçok kişi aldıysa demek ki güvenilir.” algısı her zaman çalışır. Güven olmadan satış olmaz!

7. Ürünü nasıl gösterdiğine dikkat et!

Bir ürünü uzun uzun anlatmaktan çok göstermek daha etkili. Ürünün net, kaliteli ve gerçek kullanım anlarını gösteren görseller kullan. İnsan gördüğüne daha hızlı ikna olur. Görsel kalitesi, markanın algısını da direkt etkiler.

8. Mobil uyumu unutma!

İnsanların büyük kısmı siteye telefondan giriyor. Ama hala masaüstüne göre yapılmış sayfalar var. Küçük ekranda rahat gezilmiyorsa, butonlara basmak zorsa kullanıcı çıkar. Mobil deneyim düzgün değilse satış zor...

9. Gereksiz bilgi isteme!

Kullanıcıdan ne kadar çok bilgi istersen, o kadar çok vazgeçen olur. Sadece gerçekten gerekli olanı sor. İnsanlar uzun formları doldurmak istemez. Süreci ne kadar kolaylaştırırsan, o kadar iyi.

10. Son olarak, denemeden karar verme!

“Bence böyle daha iyi.” diyerek ilerlersen kaybedersin. Farklı başlıklar, görseller, butonlar dene. Hangisi daha çok sonuç getiriyorsa onu kullan. Çünkü küçük değişiklikler bile büyük fark yaratabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın