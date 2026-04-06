Uzak Durman Gereken Kişinin İsmi!

Tuğba Karakoç
06.04.2026 - 16:01

Hayatımıza giren herkes bize iyi gelmez… Bazıları fark etmeden enerjimizi emer, bazılarıysa tam anlamıyla kırmızı alarmdır! Peki senin özellikle uzak durman gereken kişi tipi nasıl biri? Verdiğin cevaplara göre hayatında seni en çok zorlayabilecek karakterin ismini söylüyoruz! 

Hazırsan başlayalım…

Reklam

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Yeni tanıştığın biri sana nasıl yaklaşmalı?

3. Bir ilişkide seni en çok ne yorar?

4. Arkadaş ortamında nasılsın?

5. Birinin seni etkilemesi için ne gerekir?

Reklam

6. En büyük red flag’in nedir?

7. Mesajlara geç cevap veren biri hakkında ne düşünürsün?

8. Karşındaki kişinin en itici özelliği?

9. Aşk senin için ne ifade eder?

10. Birinin seni kıskanması…

Reklam

“Mert”

Mert tipi insanlar başta oldukça çekici görünür. Kendine güveni yüksek, sosyal ve girişken tavırlarıyla seni hızlıca etkileyebilir. Ancak zaman geçtikçe bu özgüvenin yerini ego ve kontrol etme isteği alır. Senin sınırlarını zorlayan, seni yönlendirmeye çalışan bir yapıya sahip olabilir. Bu tip kişiler genellikle kendi doğrularını merkeze koyar. Senin ihtiyaçların ya da duyguların ikinci planda kalabilir. Özellikle ilişkide denge arayan biriysen, bu seni ciddi anlamda yoracaktır. Onun dünyasında her şey “onun istediği gibi” ilerlemelidir. Senin için en sağlıklısı, kendi alanına saygı duyan ve seni eşit gören insanlarla bağ kurmak. Mert gibi karakterler kısa vadede heyecan verse de uzun vadede seni tüketir.

“Emre”

Emre tipi insanlar aşırı ilgili başlar ama bu ilgi zamanla baskıya dönüşür. Sürekli nerede olduğunu bilmek ister, hayatına fazla dahil olmaya çalışır. İlk başta “değer veriyor” gibi hissettirse de aslında bu kontrol mekanizmasıdır. Bu kişiler genelde güvensizliklerini sana yansıtır. Senin davranışlarını sorgular, kıskançlık krizleri yaşayabilir. Bu da zamanla seni daraltır ve özgürlüğünü kısıtlar. Sen özgürlüğüne önem veren birisin. Bu yüzden Emre gibi karakterlerden uzak durman, kendi psikolojik alanını koruman açısından çok önemli.

“Kerem”

Kerem tipi insanlar tutarsızlıklarıyla bilinir. Bir gün çok ilgiliyken ertesi gün tamamen kaybolabilir. Bu da sende sürekli bir belirsizlik hissi yaratır. Bu kişiler genelde ne istediğini bilmez. Bu yüzden seni de bir duygusal gelgitin içine çeker. Onun davranışlarını çözmeye çalışırken kendi duygularını ihmal edebilirsin. Senin ihtiyacın olan şey netlik ve güven. Kerem gibi insanlar ise tam tersini sunar: karmaşa ve belirsizlik.

“Can”

Can tipi insanlar dışarıdan oldukça cool ve karizmatik görünür. Ancak duygusal olarak mesafelidirler. Hislerini açmaz, seni de çoğu zaman dışarıda bırakır. Bu kişilerle iletişim kurmak zor olabilir. Çünkü duygusal derinlikten kaçınırlar. Sen bağ kurmaya çalıştıkça o geri çekilebilir. Eğer sen duygusal bağa önem veren biriysen, Can gibi karakterler seni eksik hissettirebilir. Bu yüzden uzak durmak senin için daha sağlıklı olur.

“Zeynep”

Zeynep tipi insanlar başlangıçta çok sıcak ve ilgili görünür. Ancak zamanla bu ilgi yoğun beklentilere dönüşür. Sürekli ilgi bekler ve bunu karşılayamadığında sorun çıkarabilir. Bu kişiler duygusal olarak yoğun yaşar ve seni de bu yoğunluğun içine çeker. Bu da zamanla seni yorabilir ve baskı hissettirebilir. Senin ihtiyacın dengeli bir ilişki. Zeynep gibi kişiler ise bu dengeyi bozabilir.

“Elif”

Elif tipi insanlar eleştirel yapılarıyla öne çıkar. Sürekli seni düzeltmeye çalışır, hatalarını ön plana çıkarır. Bu durum zamanla özgüvenini etkileyebilir. Kendini yetersiz hissetmene sebep olabilir. Sen desteklenmek istersin, yargılanmak değil. Bu yüzden Elif gibi karakterlerden uzak durmak senin için daha sağlıklı.

“Ceren”

Ceren tipi insanlar ilk etapta oldukça çekici ve enerjik görünür. Sosyal, eğlenceli ve dikkat çekici tavırlarıyla seni kolayca etkileyebilir. Ancak bu enerjinin altında çoğu zaman dengesiz bir ruh hali yatar. Bir gün aşırı ilgiliyken ertesi gün tamamen uzaklaşabilir. Bu kişiler genellikle duygularını kontrol etmekte zorlanır. Ani çıkışlar, beklenmedik tepkiler ve kararsız davranışlar sergileyebilirler. Bu da senin sürekli “acaba ne oldu?” diye düşünmene ve kendini sorgulamaya başlamana neden olabilir. Senin ihtiyacın olan şey güven ve istikrar. Ceren gibi karakterler ise daha çok iniş-çıkışlı bir deneyim sunar. Bu yüzden kendini korumak ve duygusal dengen için bu tip insanlara karşı mesafeni koruman en sağlıklısı olacaktır.

“Selin”

Selin tipi insanlar özgürlüklerine aşırı düşkündür ve bağlanmaktan kaçınabilir. Bu da seni sürekli mesafede tutar. Bu kişiler genelde duygusal sorumluluk almak istemez. Sen ilişkiyi ciddiye aldıkça o geri adım atabilir. Eğer sen bağ kurmak isteyen biriysen, Selin gibi karakterler seni hayal kırıklığına uğratabilir.

Reklam
Reklam
