article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
, İlişki Testleri
Psikoloji Testi: Terk Edilmekten Ne Kadar Korkuyorsun?

Psikoloji Testi: Terk Edilmekten Ne Kadar Korkuyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
31.03.2026 - 11:12

İlişkilerde bazı davranışlar vardır ki farkında olmadan içimizdeki en derin korkuları ele verir… Özellikle de terk edilme korkusu. Kimimiz bunu bastırır, kimimiz fazlasıyla hisseder, kimimiz ise davranışlarıyla dışa vurur.

Peki sen? İlişkilerde gerçekten ne kadar güvendesin?

Haydi öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşağıdaki davranışlardan hangileri sende var?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Duygusal Olarak Sağlıklısın!

Sen ilişkilerde oldukça sağlıklı bir denge kurabilen nadir insanlardansın. Bağlanıyorsun ama kendini kaybetmiyorsun. Bu da seni hem güçlü hem de çekici kılıyor. Terk edilme korkusu sende bastırılmış ya da yok denecek kadar az. İçsel güven duygun yüksek olduğu için karşı tarafın davranışlarını kişisel algılamıyorsun. Bu da ilişkilerinde daha az drama ve daha fazla huzur demek. İnsanlara alan tanıyabiliyorsun ve bu seni daha sağlıklı bir partner yapıyor. Ancak bazen fazla “rahat” olmak, duygusal mesafe olarak algılanabilir. Bu yüzden dengeyi korurken duygularını ifade etmeyi de ihmal etme.

İçten İçe Endişelisin

Sen dışarıdan güçlü görünsen de iç dünyanda küçük bir terk edilme korkusu taşıyorsun. Bu korku hayatını yönetmiyor ama bazı anlarda kendini belli ediyor. Özellikle belirsizlik anlarında zihnin hemen olumsuz senaryolar üretmeye başlıyor. Ama güzel olan şu ki: bunun farkındasın ve çoğu zaman kendini kontrol edebiliyorsun. Biraz daha kendine güven ve duygusal bağımsızlık geliştirdiğinde, ilişkilerin çok daha huzurlu bir hale gelecek.

Bağlanma Kaygısı Taşıyorsun!

Senin için ilişkiler sadece bir bağ değil, aynı zamanda bir güven alanı. Ama bu alan sarsıldığında içindeki korkular hızla yüzeye çıkıyor. Terk edilme ihtimali senin için oldukça tetikleyici. Bu yüzden zaman zaman fazla fedakâr olabilir, kendini geri plana atabilirsin. Aslında yaptığın şey sevilmeyi garanti altına almaya çalışmak. Ama unutma: Gerçek bağ, kendin olarak kaldığında kurulur. Kendini kaybettiğin yerde ilişki de sağlıklı kalamaz.

Terk Edilme Korkun Seni Yönetiyor

Sen ilişkilerde derin bir bağ kuruyorsun ama bu bağ çoğu zaman korkuyla iç içe. Terk edilme ihtimali senin için sadece bir düşünce değil, neredeyse sürekli bir kaygı hali. Bu yüzden davranışların çoğu “kaybetmemek” üzerine kurulu olabilir. Kendinden ödün vermek, sürekli güvence istemek ya da aşırı düşünmek… Bunların hepsi aslında içindeki güvensizliğin yansımaları. Ama bu bir “kusur” değil, çoğu zaman geçmiş deneyimlerin sonucu. Kendini daha çok tanıyıp değer verdiğinde, bu korkunun yavaş yavaş azaldığını göreceksin. Çünkü kimseyi kaybetmemek için önce kendini kaybetmemelisin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın