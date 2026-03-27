Test
İlişki Testleri
, Kişilik Testleri
Senin En Büyük Red Flag'in Ne?

Tuğba Karakoç
27.03.2026 - 12:17

Herkesin ilişkilerde farkında olduğu ya da olmadığı bazı 'red flag'leri vardır. Bazen farkında olmadan yaptığımız davranışlar, karşımızdaki insanı zorlayabilir ya da ilişkileri karmaşık hale getirebilir. Peki senin en büyük red flag'in ne? Bu testte vereceğin cevaplara göre ilişkilerde seni zorlayan o kritik davranışı keşfedeceksin.

 Hazırsan dürüst ol ve kendinle yüzleş!

Reklam

Birine ilgi duymaya başladığında ne yaparsın?

Tartışma sırasında nasılsın?

Mesajlara geç cevap veren biri hakkında ne düşünürsün?

Kıskançlık konusunda nasılsın?

Bir ilişki ilerlediğinde ne olur?

Reklam

En büyük korkun ne?

Partnerinin özgürlüğü hakkında ne düşünürsün?

İlişkide en çok ne beklersin?

Birine kırıldığında ne yaparsın?

Birine bağlandığında ne değişir?

Reklam

Aşırı Yoğunsun ve Fazla Geliyorsun!

Senin en büyük red flag'in duygularını çok yoğun yaşaman. Birine bağlandığında hızlıca derinleşir, yüksek beklentiler içine girersin. Bu da karşındaki insan için bazen baskılayıcı olabilir. İlgin, sevgin ve bağlılığın aslında çok değerli. Ancak bu yoğunluk karşı tarafın alanını daraltabilir. İnsanlar seni sevse bile bu tempoya ayak uydurmakta zorlanabilir. Dengeyi bulduğunda ise harika bir partner olursun. Biraz yavaşlamak ve karşı tarafın hızına da saygı göstermek ilişkilerini çok daha sağlıklı hale getirecek.

Kaçıyorsun! Yakınken Bile Uzaksın..

Senin red flag'in duygusal olarak geri çekilmen. Her şey iyi giderken bile bir noktada mesafe koyma ihtiyacı hissediyorsun. Bağlanmak seni korkutuyor olabilir. Bu yüzden kendini korumak için duvarlar örüyorsun. Ancak bu durum karşındaki insanı kafa karışıklığına sürüklüyor. Aslında sen derin bağlar kurabilecek birisin. Ama önce kendine güvenmen ve kırılma ihtimalini kabullenmen gerekiyor.

Çok Düşünüp Kendini Sabote Ediyorsun!

Senin en büyük red flag'in her şeyi fazla analiz etmen. Küçük bir davranışı bile büyütüp farklı anlamlar çıkarabiliyorsun. Bu durum seni sürekli bir belirsizlik içinde bırakıyor. Karşındaki insan ne yaparsa yapsın tam olarak rahatlayamıyorsun. Zihnini biraz susturmayı öğrendiğinde ilişkilerin çok daha huzurlu hale gelecek. Çünkü bazen her şey düşündüğün kadar karmaşık değildir.

Mesafelisin! Duygularını Açamıyorsun..

Senin red flag'in duygularını saklaman. İnsanlarla yakınlaşsan bile kendini tam anlamıyla açmazsın. Bu seni güçlü ve kontrollü gösterse de aslında ilişkilerde bir duvar oluşturur. Karşındaki kişi sana ulaşmakta zorlanabilir. Kendini ifade etmeyi öğrendiğinde hem daha anlaşılır hem de daha derin bağlar kurabilen biri olacaksın.

Reklam
Reklam
