Haberler
Test
İlişki Testleri
, Kişilik Testleri
Bu Davranışlara Sahipsen Kalbin Aşka Kapalı Demektir!

Tuğba Karakoç
27.03.2026 - 12:13

Aşk herkes için kolay değil... Bazılarımız farkında olmadan kalbini korumaya alıyor, duvarlar örüyor ve duygulara mesafe koyuyor. Peki sen gerçekten aşka açık mısın, yoksa kendini fark etmeden geri mi çekiyorsun? Aşağıdaki davranışlardan sende olanları seç, kalbinin aşk konusundaki gerçek durumunu ortaya çıkaralım!

Hazırsan başla!

Aşağıdaki davranışlardan hangileri sende var?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Kalbin Açık Ama Temkinli

Sen aslında aşka oldukça açıksın. İçinde sevme isteği, bağ kurma arzusu ve paylaşma ihtiyacı oldukça güçlü. Ancak yaşadığın deneyimler seni biraz daha dikkatli ve seçici biri haline getirmiş. Bu da kötü bir şey değil; aksine, kendini koruyarak doğru kişiyi beklediğini gösteriyor. İlişkilerde duygularını bastırmak yerine zamanla açmayı tercih ediyorsun. Bu da seni hem sağlıklı hem de dengeli bir partner yapıyor. İnsanlara hemen güvenmesen bile, gerçekten bağ kurduğunda samimi ve derin bir ilişki yaşayabilecek kapasiteye sahipsin. Kısacası kalbin kapalı değil, sadece bilinçli bir şekilde filtreli çalışıyor. Doğru kişi geldiğinde o kapı sonuna kadar açılacak.

Yarı Açık, Yarı Kapalı

Senin kalbin biraz kararsız. Bir yanın aşka inanmak ve bağ kurmak isterken, diğer yanın seni geri çekiyor. Bu da zaman zaman çelişkili davranmana neden oluyor. Yaklaşırken uzaklaşmak, bağlanırken sorgulamak gibi döngüler yaşayabilirsin. Geçmiş deneyimlerin seni etkilemiş ve fark etmeden savunma mekanizmaları geliştirmişsin. Bu durum seni koruyor gibi görünse de, aslında gerçek bir bağ kurmanı zorlaştırıyor olabilir. Çünkü tam olarak ne hissettiğini ve ne istediğini kendin bile netleştiremiyorsun. Yine de bu durum kalbinin tamamen kapalı olduğu anlamına gelmez. Sadece biraz cesaret ve kendinle yüzleşme gerekiyor. Çünkü aslında sevebilecek bir kalbin var, sadece biraz ikna edilmesi lazım.

Kalbin Duvarlarla Çevrili

Sen farkında olmadan kalbinin etrafına ciddi duvarlar örmüşsün. İnsanlara yaklaşmak, güvenmek ve bağlanmak senin için oldukça zor. Bu yüzden ilişkiler ya yüzeysel kalıyor ya da başlamadan bitiyor. Kendini koruma içgüdün oldukça güçlü. Belki geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları ya da güvensizlikler seni bu noktaya getirdi. Ama artık bu savunma hali seni korumaktan çok yalnızlaştırıyor olabilir. Çünkü sen yaklaşmadıkça kimse gerçekten sana ulaşamıyor. Aşk senin için ulaşılmaz değil, ama erişimi zor. Bu duvarları yıkmak kolay olmayacak ama imkansız da değil. İlk adım, neden bu kadar kapandığını fark etmek.

Kalbin Aşka Tamamen Kapalı

Sen resmen aşkı hayatından çıkarmış gibisin. Bu bir bilinçli tercih mi yoksa zamanla gelişen bir savunma mı, orası tartışılır. Ama gerçek şu ki: Kalbin şu an kimseye açık değil. İnsanlara karşı mesafeli, duygulara karşı kontrollü ve bağlanmaya karşı dirençlisin. Bu da seni güçlü gösterse de, aslında içinde bastırılmış bir kırılganlık olabilir. Çünkü kimse sebepsiz yere bu kadar kapanmaz. Belki de artık 'aşk bana göre değil' noktasına geldin. Ama şunu unutma: Bu bir son değil, bir durum. Ve her durum değişebilir. Şu an kapalı olman, sonsuza kadar kapalı kalacağın anlamına gelmez.

