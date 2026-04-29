Skandal Paylaşımlar Yaptı! Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba Yine Türkiye’yi Tehdit Etti

Yaklaşık iki hafta önce sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak Türkiye’yi tehdit eden Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba şunları yazmıştı: “Türkiye’den 1 milyar dolar (minimum) talep ediyoruz. Konuşmaya başlamadan önce. Türkiye için bu gerçekten basit bir anlaşma… Ya bize ödeme yaparlar ya da buradaki büyükelçiliklerini kapatırım. Türkiye de bizim büyükelçiliğimizi kapatabilir, sorun yok.

Türkiye’yle ilgili durum çok ciddi! Twitter oyunlarını boş verin. Onlarla diplomatik ilişkilerimizi çok yakında keseceğiz. Sürekli sırtınızdan bıçaklayan bir ‘dost’a kimin ihtiyacı var ki?

Tüm Ugandalılara Türkiye’ye tüm seyahatlerden kaçınmalarını tavsiye ediyorum. Kendi güvenliğiniz için. Uçuşlarınızı Afrika havayolu şirketimiz Ethiopian üzerinden planlayın. Addis, Kigali ve Entebbe üzerinden seyahat edin.”

Kainerugaba devamında bir yıl sonra ‘İstanbul’da kahraman gibi karşılanacağını’ belirtip Türkiye’nin kendileri karşısında ‘şansları olmadığını’ öne sürmüştü.

Kainerugaba kısa bir süre sonra paylaşımlarını silmişti.