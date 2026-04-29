Skandal Paylaşımlar Yaptı! Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba Yine Türkiye’yi Tehdit Etti
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak Türkiye’yi tehdit eden ve “Daha konuşmaya bile başlamadan önce Türkiye’den minimum 1 milyar dolar talep ediyoruz' diyen Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba yine Türkiye’yi tehdit etti. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Kainerugaba “Türkiye ile yakında işimi bitireceğim… Lumbuye’yi bize derhal teslim etmeliler. Aksi takdirde onların son derece işe yaramaz büyükelçisini sınır dışı ederim!” İfadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba yine uslu durmadı ve Türkiye’yi tehdit etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdi yine tehdit etti!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın