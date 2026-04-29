Skandal Paylaşımlar Yaptı! Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba Yine Türkiye’yi Tehdit Etti

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.04.2026 - 13:56

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak Türkiye’yi tehdit eden ve “Daha konuşmaya bile başlamadan önce Türkiye’den minimum 1 milyar dolar talep ediyoruz' diyen Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba yine Türkiye’yi tehdit etti. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Kainerugaba “Türkiye ile yakında işimi bitireceğim… Lumbuye’yi bize derhal teslim etmeliler. Aksi takdirde onların son derece işe yaramaz büyükelçisini sınır dışı ederim!” İfadelerini kullandı.

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba yine uslu durmadı ve Türkiye’yi tehdit etti.

Yaklaşık iki hafta önce sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak Türkiye’yi tehdit eden Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba şunları yazmıştı: “Türkiye’den 1 milyar dolar (minimum) talep ediyoruz. Konuşmaya başlamadan önce. Türkiye için bu gerçekten basit bir anlaşma… Ya bize ödeme yaparlar ya da buradaki büyükelçiliklerini kapatırım. Türkiye de bizim büyükelçiliğimizi kapatabilir, sorun yok.

Türkiye’yle ilgili durum çok ciddi! Twitter oyunlarını boş verin. Onlarla diplomatik ilişkilerimizi çok yakında keseceğiz. Sürekli sırtınızdan bıçaklayan bir ‘dost’a kimin ihtiyacı var ki?

Tüm Ugandalılara Türkiye’ye tüm seyahatlerden kaçınmalarını tavsiye ediyorum. Kendi güvenliğiniz için. Uçuşlarınızı Afrika havayolu şirketimiz Ethiopian üzerinden planlayın. Addis, Kigali ve Entebbe üzerinden seyahat edin.”

Kainerugaba devamında bir yıl sonra ‘İstanbul’da kahraman gibi karşılanacağını’ belirtip Türkiye’nin kendileri karşısında ‘şansları olmadığını’ öne sürmüştü. 

Kainerugaba kısa bir süre sonra paylaşımlarını silmişti.

Şimdi yine tehdit etti!

Kainerugaba bir kez daha klavyenin başına geçti ve tehditler savurdu. 

'Türkiye ile yakında işimi bitireceğim… Lumbuye’yi bize derhal teslim etmeliler. Aksi takdirde onların son derece işe yaramaz büyükelçisini sınır dışı ederim!”

“Afrikalılar, Türkler gibi d**uzlara boyun eğmeye alışkın. Onlardan korkmuyorum. Asıl onlar bizden korkmalı! Bize yönelik daha fazla tehdit olursa bunun sonuçları olur!”

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
