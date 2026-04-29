Bugün Son Gün! Kredi Kartı Borcunu Yapılandırmak İsteyenler İçin Son Saatler

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.04.2026 - 11:17

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için hayati önem taşıyan 48 ay vadeli yapılandırma fırsatında sona gelindi. BDDK’nın sunduğu düşük faizli ve uzun vadeli ödeme planından yararlanmak isteyenlerin bugün mesai bitimine kadar bankalara başvurması gerekiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) borç yükünü hafifletmek amacıyla geçtiğimiz Ocak ayında devreye aldığı yapılandırma süreci bugün itibarıyla tamamlanıyor.

Kart ve kredi borçlarını kontrol altına almak isteyen binlerce vatandaş için tanınan üç aylık başvuru süresi, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü mesai bitiminde doluyor. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular, mevcut kampanya kapsamındaki avantajlı faiz oranlarından ve uzun vade imkanlarından yararlanamayacak.

Düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin önünde iki ana kriter bulunuyor. Kredi kartı cephesinde, dönem borcunun asgari ödemesini dahi gerçekleştiremeyen kullanıcılar yapılandırma talebinde bulunabiliyor. İhtiyaç kredilerinde ise 29 Ocak 2026 tarihinden önce çekilmiş ve ödemesi 30 günü aşkın süredir gecikmiş olan krediler kapsama dahil ediliyor. Bu şartları taşıyan borçlular, borçlu oldukları banka şubelerine giderek veya dijital kanallar üzerinden yeni bir ödeme takvimi talep edebiliyor.

Yapılandırma sisteminin en büyük avantajı, borçların 48 aya yayılan geniş bir vade seçeneğiyle bölünmesi ve faiz oranının piyasa koşullarına göre daha makul bir seviyede tutulması olarak öne çıkıyor.

Aylık yüzde 3,11 olarak belirlenen tavan faiz oranı, borçluların bütçesini sarsmadan geri ödeme yapabilmesine imkan tanıyor. Ancak bu özel oran ve taksitlendirme hakkı için başvuru dosyasının bugün gün sonuna kadar banka kayıtlarına girmiş olması şart koşuluyor.

Uzmanlar, sistemde yaşanabilecek yoğunluklar ve sistemsel aksaklıklar nedeniyle başvuruların son dakikaya bırakılmaması konusunda uyarıyor. Bugün mesai bitimine kadar işlemlerini tamamlamayan vatandaşlar, borçlarını eski faiz oranları ve daha kısa vadeli ödeme şartlarıyla kapatmak zorunda kalacak.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
