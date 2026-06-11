BBC'nin 2026 Dünya Kupası'nda Parlaması Beklenen Genç Yıldızlar Listesinde Can Uzun da Yer Aldı
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BBC Sport'un turnuva öncesi yayımladığı '2026 Dünya Kupası'nda izlenmesi gereken 20 oyuncu' listesinde dünya futboluna damga vurması beklenen genç yetenekler piyasa değerleriyle birlikte sıralandı. Listede en dikkat çeken isimler arasında Fildişi Sahili'nin 19 yaşındaki yıldızı Yan Diomande zirveye yerleşirken, Milli Takım'dan Can Uzun da üçüncü sırada yer aldı.
2026 Dünya Kupası
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Tam liste şu şekilde:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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