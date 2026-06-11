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BBC'nin 2026 Dünya Kupası'nda Parlaması Beklenen Genç Yıldızlar Listesinde Can Uzun da Yer Aldı

etiket BBC'nin 2026 Dünya Kupası'nda Parlaması Beklenen Genç Yıldızlar Listesinde Can Uzun da Yer Aldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.06.2026 - 16:25
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BBC Sport'un turnuva öncesi yayımladığı '2026 Dünya Kupası'nda izlenmesi gereken 20 oyuncu' listesinde dünya futboluna damga vurması beklenen genç yetenekler piyasa değerleriyle birlikte sıralandı. Listede en dikkat çeken isimler arasında Fildişi Sahili'nin 19 yaşındaki yıldızı Yan Diomande zirveye yerleşirken, Milli Takım'dan Can Uzun da üçüncü sırada yer aldı.

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Leipzig'in genç santraforunun ismi devlerle anılıyor.

Leipzig'in genç santraforunun ismi devlerle anılıyor.

1. Yan Diomande (Fildişi Sahili, 19 yaş, Forvet, RB Leipzig) — 78.7 milyon €

2. Nico Paz (Arjantin, 21 yaş, Orta Saha, Como) — 66.4 milyon €

3. Can Uzun (Türkiye, 20 yaş, Orta Saha, Eintracht Frankfurt) — 44 milyon €

Frankfurt taraftarının şimdiden sevgilisi oldu.

Frankfurt taraftarının şimdiden sevgilisi oldu.

Can Uzun ise Bundesliga'da Eintracht Frankfurt formasıyla gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Türkiye Milli Takımı'nda da forma giyen genç orta saha, turnuvada parlaması beklenen isimler arasında üst sıralarda gösteriliyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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