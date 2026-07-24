TRT 1 Dizisinde Şok Ayrılık! Emre Bey Son Anda Projeden Çekildi
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TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Çekimleri başlayan yapımda başrol oyuncusunun projeden ayrılmasının ardından ekip vakit kaybetmeden yeni isimle anlaşma sağladı. Yaşanan değişiklik, dizi kulislerinde günün en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Oyuncu Emre Bey, NOW'ın yeni Karadeniz dizisinin ardından TRT 1 dizisinin kadrosundan da ayrıldı.
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Emre Bey'in ayrılmasının ardından TRT dizisinin yeni başrolü Berk Bakioğlu oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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