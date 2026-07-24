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TRT 1 Dizisinde Şok Ayrılık! Emre Bey Son Anda Projeden Çekildi

TRT 1 Dizisinde Şok Ayrılık! Emre Bey Son Anda Projeden Çekildi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.07.2026 - 18:11
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TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Çekimleri başlayan yapımda başrol oyuncusunun projeden ayrılmasının ardından ekip vakit kaybetmeden yeni isimle anlaşma sağladı. Yaşanan değişiklik, dizi kulislerinde günün en çok konuşulan gelişmelerinden biri oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Oyuncu Emre Bey, NOW'ın yeni Karadeniz dizisinin ardından TRT 1 dizisinin kadrosundan da ayrıldı.

Oyuncu Emre Bey, NOW'ın yeni Karadeniz dizisinin ardından TRT 1 dizisinin kadrosundan da ayrıldı.

TRT 1'in çekimleri başlayan yeni dizisi Evlilik Güzeldir'de başrol değişikliği yaşandı. Dizide Sinan karakterini canlandırması planlanan Emre Bey, kulislerden gelen bilgilere göre yapımdan ayrılma kararı aldı.

İddiaya göre başarılı oyuncu, daha önce konuşulan sözleşme şartlarının karşılanmaması nedeniyle projeye devam etmeme kararı verdi. Taraflar arasında yürütülen görüşmelerden sonuç alınamayınca Emre Bey'in ekipten ayrıldığı öğrenildi.

Emre Bey'in ayrılmasının ardından TRT dizisinin yeni başrolü Berk Bakioğlu oldu.

Emre Bey'in ayrılmasının ardından TRT dizisinin yeni başrolü Berk Bakioğlu oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu gelişmeyle birlikte yapım ekibi yeni başrol arayışını hızlandırdı. Daha önce de Sinan karakteri için görüşme yapılan Berk Bakioğlu ile anlaşma sağlandığı ve oyuncunun dizinin yeni başrolü olacağı belirtildi.

Öte yandan Emre Bey, birkaç hafta önce de yeni Karadeniz dizisi Sevdam Karadeniz'in kadrosundan ayrılmasıyla gündeme gelmişti.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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