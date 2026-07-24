IMAX Eleştirisi Bitmiyor: Kızılcık Şerbeti'ni Christopher Nolan Çekse Nasıl Olurdu?

Son günlerde dünya çapında konuşulan The Odyssey filmi eleştirilere maruz kalmıştı. IMAX'e özel çekilen ve tam görüntüleri izleyebilmeniz için özel olan IMAX salonlarına gitmeniz gerekmesi izleyicilerin tepkisine neden oldu. Peki ama bildiğimiz yapımları da Nolan çekseydi? Kızılcık Şerbeti'nin en akılda kalan sahnelerini 'Nolan çekse nasıl olurdu?' sorusuyla yeniden kurguladık. 70mm IMAX formatı ile standart sinema formatını yan yana koyduk, dizinin dramatik anları bambaşka bir boyut kazandı.