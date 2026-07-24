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IMAX Eleştirisi Bitmiyor: Kızılcık Şerbeti'ni Christopher Nolan Çekse Nasıl Olurdu?

IMAX Eleştirisi Bitmiyor: Kızılcık Şerbeti'ni Christopher Nolan Çekse Nasıl Olurdu?

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.07.2026 - 15:17
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Son günlerde dünya çapında konuşulan The Odyssey filmi eleştirilere maruz kalmıştı. IMAX'e özel çekilen ve tam görüntüleri izleyebilmeniz için özel olan IMAX salonlarına gitmeniz gerekmesi izleyicilerin tepkisine neden oldu. Peki ama bildiğimiz yapımları da Nolan çekseydi? Kızılcık Şerbeti'nin en akılda kalan sahnelerini 'Nolan çekse nasıl olurdu?' sorusuyla yeniden kurguladık. 70mm IMAX formatı ile standart sinema formatını yan yana koyduk, dizinin dramatik anları bambaşka bir boyut kazandı.

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Christopher Nolan imzalı Odyssey (The Odyssey), Türkiye'de ve dünyanın pek çok yerinde 2026'nın en iyi açılışını gerçekleştirdi.

Christopher Nolan imzalı Odyssey (The Odyssey), Türkiye'de ve dünyanın pek çok yerinde 2026'nın en iyi açılışını gerçekleştirdi.

İlk hafta sonunda ulaştığı 224 bin 890 seyirciyle Türkiye'de 2026'nın en iyi açılışını yapan The Odyssey, oyuncu tercihleri, IMAX'e uygun çekimleri ve tarihsel olarak atladığı detaylar sebebiyle eleştirilere maruz kaldı. Filmde Nolan'ın çekim tarzının Türkiye'deki yapımlarda kullanılması durumunda nasıl görüntülerin ortaya çıkacağı merak edildi.

Biz de sizler için Kızılcık Şerbeti sahnelerini Nolan gibi yeniden boyutlandırdık!

Biz de sizler için Kızılcık Şerbeti sahnelerini Nolan gibi yeniden boyutlandırdık!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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