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Selin Şekerci, Gözleri Çok Büyük Olduğu İçin Bir Yapımcının Kendisine "Küçülttürelim" Dediğini Açıkladı!

Selin Şekerci, Gözleri Çok Büyük Olduğu İçin Bir Yapımcının Kendisine "Küçülttürelim" Dediğini Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.07.2026 - 10:39
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Kavak Yelleri, Kaçak Gelinler, Çoban Yıldızı, Siyah Beyaz Aşk, Kızım, Yeşilçam, Enfes Bir Akşam, Ben Leman gibi dizilerde rol alan sevilen oyuncu Selin Şekerci, itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi. Özellikle gözleriyle ön plana çıkan oyuncu, bir yapımcının gözleri hakkındaki sözlerini açıkladı.

Kaynak: Oksijen TV

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Rol aldığı yapımlarda sergilediği performansın yanı sıra güzelliğiyle de gündemden düşmeyen Selin Şekerci, bu kez sektörün acımasızlığıyla gündeme geldi.

Rol aldığı yapımlarda sergilediği performansın yanı sıra güzelliğiyle de gündemden düşmeyen Selin Şekerci, bu kez sektörün acımasızlığıyla gündeme geldi.

Birbirinden başarılı yapımlarda rol alan Selin Şekerci, özellikle gözlerinin güzelliğiyle ön plana çıkan isimlerden. Türkan Şoray'a benzetilen gözleriyle ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olan Selin Şekerci, dizi sektörünün erkeklere yaptığı ayrımcılıktan bahsederken bir yapımcının gözleri için söylediklerini açıkladı.

Oksijen TV'de açıklamalarda bulunan Selin Şekerci, bir yapımcının gözleri büyük olduğu için kendisine başrol veremeyeceğini söylediğini açıkladı.

Selin Şekerci, 'Vefat eden bir yapımcı bana, 'Gözlerin çok büyük, sana başrol veremem. Gözlerini yanlardan biraz küçülttürsek mi? Ben oyuncularıma estetik yaptırıyorum.' dedi.' açıklamasında bulundu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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