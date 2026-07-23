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Var mısın Yok musun'a Katılan Fenomen Yayında Ruj İstedi: "Her Gün ATV'ye Çıkmıyorum"

Var mısın Yok musun'a Katılan Fenomen Yayında Ruj İstedi: "Her Gün ATV'ye Çıkmıyorum"

Var mısın Yok musun
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.07.2026 - 15:55
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Var mısın Yok musun'a katılan fenomen Dilara Kaya, yarışmanın kritik anlarından birinde Esra Erol'dan isteğiyle herkesi şaşkına çevirdi. Kutu seçimi öncesi ruj sürmek isteyen fenomen Esra Erol'u şoke etti.

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Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan fenomen Dilara Kaya, kutu seçimi öncesi kimsenin beklemediği bir istekte bulundu.

Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan fenomen Dilara Kaya, kutu seçimi öncesi kimsenin beklemediği bir istekte bulundu.

Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun programında 'Bir şey rica edebilir miyim? Rujumu sürebilir miyim? Her gün ATV'ye çıkmıyorum.' diyerek Esra Erol'dan bir istekte bulundu. Fenomen yarışmacıya Esra Erol ise 'Verelim rujunu, al rujunu.' cevabını verdi. Erol, 'Burada yarışırken rujunu düşünen tek yarışmacı.' dedikten sonra Dilara Kaya ise 'Ama şimdi güzelliğimiz de önemli birazcık.' rujunu tazeledi ve stüdyodakileri kahkahaya boğdu.

Dilara Kaya o anları Instagram hesabından paylaştı. Yarışmacı Var mısın Yok musun'dan 425 bin TL kazandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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