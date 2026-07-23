Var mısın Yok musun'a Katılan Fenomen Yayında Ruj İstedi: "Her Gün ATV'ye Çıkmıyorum"
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Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan fenomen Dilara Kaya, kutu seçimi öncesi kimsenin beklemediği bir istekte bulundu.
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Dilara Kaya o anları Instagram hesabından paylaştı. Yarışmacı Var mısın Yok musun'dan 425 bin TL kazandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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