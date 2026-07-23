Var mısın Yok musun'a Katılan Fenomen Yayında Ruj İstedi: "Her Gün ATV'ye Çıkmıyorum"

Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun programında 'Bir şey rica edebilir miyim? Rujumu sürebilir miyim? Her gün ATV'ye çıkmıyorum.' diyerek Esra Erol'dan bir istekte bulundu. Fenomen yarışmacıya Esra Erol ise 'Verelim rujunu, al rujunu.' cevabını verdi. Erol, 'Burada yarışırken rujunu düşünen tek yarışmacı.' dedikten sonra Dilara Kaya ise 'Ama şimdi güzelliğimiz de önemli birazcık.' rujunu tazeledi ve stüdyodakileri kahkahaya boğdu.