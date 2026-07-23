Şampiyonlar Ligi Gibi Kadro! Tuzlu Kahve'nin Okuma Provasından İlk Görüntüler Paylaşıldı
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Yeni sezonun en iddialı komedi projelerinden Tuzlu Kahve, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla ilk kez okuma provasında bir araya geldi. Eda Ece, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Buğra Gülsoy ve daha birçok ünlü ismin katıldığı buluşmadan paylaşılan görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Yeni komedi dizisi Tuzlu Kahve, çekimler öncesinde oyuncu kadrosunu okuma provasında bir araya getirdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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