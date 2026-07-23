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Şampiyonlar Ligi Gibi Kadro! Tuzlu Kahve'nin Okuma Provasından İlk Görüntüler Paylaşıldı

Şampiyonlar Ligi Gibi Kadro! Tuzlu Kahve'nin Okuma Provasından İlk Görüntüler Paylaşıldı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.07.2026 - 15:18
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Yeni sezonun en iddialı komedi projelerinden Tuzlu Kahve, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla ilk kez okuma provasında bir araya geldi. Eda Ece, Şevval Sam, Nebahat Çehre, Buğra Gülsoy ve daha birçok ünlü ismin katıldığı buluşmadan paylaşılan görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Yeni komedi dizisi Tuzlu Kahve, çekimler öncesinde oyuncu kadrosunu okuma provasında bir araya getirdi.

Yeni komedi dizisi Tuzlu Kahve, çekimler öncesinde oyuncu kadrosunu okuma provasında bir araya getirdi.

Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği proje, güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkat çekiyor.

Türk sinema, tiyatro ve televizyon dünyasının usta ve sevilen isimlerini aynı projede buluşturan dizinin okuma provasına Eda Ece, Şevval Sam, Settar Tanrıöğen, Binnur Kaya, Nebahat Çehre, Buğra Gülsoy, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Nevra Serezli, Cengiz Bozkurt, Enis Arıkan ve Nergis Kumbasar katıldı.

Oyuncuların ilk kez bir araya geldiği buluşmadan paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, dizinin yıldızlarla dolu kadrosu izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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