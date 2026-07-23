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Yaz Dizisi Liderliğe Geri Döndü: 22 Temmuz Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

Yaz Dizisi Liderliğe Geri Döndü: 22 Temmuz Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.07.2026 - 13:15
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22 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan'ın final yapmasıyla çarşamba akşamları yayınlanan tek dizi Doğanın Kanunu kaldı. Star TV'nin yeni yaz dizisi Doğanın Kanunu'nun yeni bölümünün yayınlandığı 22 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Doğanın Kanunu, Dünya Kupası'nın sona ermesiyle reytinglerde muazzam bir artış yaşadı.

İşte, 22 Temmuz Çarşamba Reyting Sonuçları...

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22 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

22 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya ve Kuruluş Orhan'ın final yapması ve Yeraltı'nın sezon finali yaparak ekran arası vermesiyle çarşamba akşamlarının tek dizisi Doğanın Kanunu oldu. Yaz sezonu boyunca Star TV ekranlarında yayınlanan Doğanın Kanunu, geçtiğimiz hafta reyting düşüşü yaşasa da bu hafta liderliğe geri döndü.

Doğanın Kanunu, 22 Temmuz Çarşamba akşamı, üç kategoride de yükseliş yaşadı. Dünya Kupası'nın sona ermesiyle Doğanın Kanunu uzun süre liderliği sürdürecek gibi duruyor.

22 Temmuz Çarşamba Reyting Sonuçları:

22 Temmuz Çarşamba Reyting Sonuçları:

1) DOĞANIN KANUNU

2) BAŞAKSEHIR-INTER TURKU UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ KARŞILAŞMASI

3) MASTERCHEF TÜRKİYE

4) VAR MISIN YOK MUSUN

5) NOW ANA HABER

6) DOĞANIN KANUNU (OZET)

7) BUZ KAPANI (Y.S)

8) GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TKR)

9) İNEK ŞABAN (T.S)

10) SHOW ANA HABER

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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