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Survivor'da Sercan'a Yüzerek Kaçtığı İddiasıyla Ortalığı Karıştıran Beyza Gemici İmaj Değiştirdi

Survivor'da Sercan'a Yüzerek Kaçtığı İddiasıyla Ortalığı Karıştıran Beyza Gemici İmaj Değiştirdi

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.07.2026 - 12:45
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2026 Survivor bitti bitmesine ama yarışmacıların popülerliği sürüyor. Yarışma boyunca tavrı ve tarzıyla sosyal medyada gündem olan, son zamanlarda ise yüzerek Sercan'a kaçtığı iddia edilen Beyza Gemici, yarışmanın ardından sık sık programlara katılmış ya da açıklamalar yapmıştı. İddiaları yalanlayan Beyza, bu kez yepyeni tarzıyla gündeme geldi.

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Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Beyza'nın etkisi hala sürüyor.

Survivor'ın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Beyza'nın etkisi hala sürüyor.

Yarışmadan elenmeden önce yüzerek Sercan'a kaçtığı iddiasıyla gündem olan Beyza, elenmesinin ardından hem kendi Instagram hesabından hem de verdiği röportajlarla iddiaları yalanlamıştı. Haftalarca gündemde kalan Beyza, bu iddialardan sonra kendisinden ayrılan sevgilisi Kerimhan Demir'e seslenmiş, ancak Demir kendisine dönmemişti.

Bir süredir görmediğimiz Beyza Gemici, değiştirdiği tarzıyla gündeme geldi.

Beyza yeni saç stilinin ardından 'Japon kızlara benzedim' dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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