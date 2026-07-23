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Var Mısın Yok Musun'da 1 Milyon 10 Bin TL'yi Kabul Etti, Kutusundan Çıkan Ödül Şaşırttı

Var Mısın Yok Musun'da 1 Milyon 10 Bin TL'yi Kabul Etti, Kutusundan Çıkan Ödül Şaşırttı

Var mısın Yok musun
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.07.2026 - 11:48
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ATV'nin sevilen yarışması Var Mısın Yok Musun'un son bölümünde yarışan Alican Aydın, verdiği kritik kararla geceye damga vurdu. Bankanın sunduğu 1 milyon 10 bin TL'lik teklifi kabul eden yarışmacı, finalde kendi kutusundan sadece 25 TL çıkmasıyla büyük bir kazancın sahibi oldu.

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ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun, son bölümüyle yine nefes kesen anlara sahne oldu.

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Var Mısın Yok Musun, son bölümüyle yine nefes kesen anlara sahne oldu.

Yarışmaya oldukça iyi başlayan Alican Aydın, ilk turlarda 10 bin TL, 1 TL ve 100 TL gibi düşük tutarlı kutuları eleyerek avantaj yakaladı. Sadece 250 bin TL'lik büyük ödülün elenmesinin ardından bankanın yaptığı 76 bin TL'lik ilk teklifi kabul etmeyen yarışmacı, yoluna devam etti.

Yarışmacı daha sonra 100 bin TL, 500 TL ve 500 bin TL'lik kutuları açtırdı. Bankanın bu turun sonunda yaptığı 490 bin TL'lik teklif karşısında uzun süre düşünen Alican Aydın, '490 bin çok büyük para.' sözlerine rağmen risk almayı tercih etti.

En kritik anlar ise sonraki turda yaşandı. Uzun değerlendirmelerin ardından seçilen kutudan 3 milyon TL çıkınca büyük ödüllerden biri daha elendi. Buna rağmen moralini koruyan yarışmacı, sonraki seçimlerinde 1.000 TL ve 250 TL'yi bularak oyunda kalmayı başardı. Bankanın 205 bin TL'lik teklifine de 'Yokum' diyerek devam etti.

Bankanın milyonluk teklifini kabul etti, kutusundan 25 TL çıktı!

Bankanın milyonluk teklifini kabul etti, kutusundan 25 TL çıktı!

Altıncı turda 25 bin TL ve 50 bin TL'lik kutuların açılmasının ardından banka bu kez yarışmacıya tam 1 milyon 10 bin TL teklif etti. Dakikalar süren kararsızlığın ardından Alican Aydın, bu kez 'Varım' diyerek teklifi kabul etti ve yarışmadan 1 milyon 10 bin TL kazanmayı garantiledi.

Finalde açılan 13 numaralı kutu, yarışmacının doğru kararı verdiğini ortaya çıkardı. Büyük ödüllerden birinin kendi kutusunda olmasından endişe eden Alican Aydın'ın korkusu boşa çıktı. Kutudan yalnızca 25 TL çıkınca, bankanın teklifini kabul etmesinin ne kadar isabetli olduğu anlaşıldı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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