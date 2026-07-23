Var Mısın Yok Musun'da 1 Milyon 10 Bin TL'yi Kabul Etti, Kutusundan Çıkan Ödül Şaşırttı

Yarışmaya oldukça iyi başlayan Alican Aydın, ilk turlarda 10 bin TL, 1 TL ve 100 TL gibi düşük tutarlı kutuları eleyerek avantaj yakaladı. Sadece 250 bin TL'lik büyük ödülün elenmesinin ardından bankanın yaptığı 76 bin TL'lik ilk teklifi kabul etmeyen yarışmacı, yoluna devam etti.

Yarışmacı daha sonra 100 bin TL, 500 TL ve 500 bin TL'lik kutuları açtırdı. Bankanın bu turun sonunda yaptığı 490 bin TL'lik teklif karşısında uzun süre düşünen Alican Aydın, '490 bin çok büyük para.' sözlerine rağmen risk almayı tercih etti.

En kritik anlar ise sonraki turda yaşandı. Uzun değerlendirmelerin ardından seçilen kutudan 3 milyon TL çıkınca büyük ödüllerden biri daha elendi. Buna rağmen moralini koruyan yarışmacı, sonraki seçimlerinde 1.000 TL ve 250 TL'yi bularak oyunda kalmayı başardı. Bankanın 205 bin TL'lik teklifine de 'Yokum' diyerek devam etti.