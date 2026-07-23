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Taşacak Bu Deniz'in Yayın Tarihi Ertelendi mi? Yeni Sezon İçin Dikkat Çeken İddia

Taşacak Bu Deniz'in Yayın Tarihi Ertelendi mi? Yeni Sezon İçin Dikkat Çeken İddia

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.07.2026 - 10:49
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Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'yi buluşturan Taşacak Bu Deniz dizisinin ikinci sezonuyla ilgili yeni kulis bilgileri gündeme geldi. İddiaya göre çekimlerin eylül ayının ikinci haftasında başlaması planlanırken, TRT'nin yayın tarihi için UEFA Uluslar Ligi maçlarının tamamlanmasını beklediği öne sürüldü.

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ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak Taşacak Bu Deniz dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak Taşacak Bu Deniz dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı.

Başrollerini Deniz Baysal ile Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı yapımın yeni sezon hazırlıkları sürerken, çekim ve yayın takvimine ilişkin yeni kulis bilgileri gündeme geldi.

Yeni sezonda kadroya katılacak oyuncular merak edilirken, dizinin sete çıkacağı tarihle ilgili de dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

X platformunda dizi kulisleri paylaşan Kazibe'nin aktardığı bilgilere göre, herhangi bir değişiklik yaşanmaması halinde Taşacak Bu Deniz'in ikinci sezon çekimlerinin eylül ayının ikinci haftasında başlaması planlanıyor.

Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonu ekim ayına ertelenmiş olabilir.

Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonu ekim ayına ertelenmiş olabilir.

X'te yer alan kulis bilgilerine göre yayın tarihi konusunda TRT'nin UEFA Uluslar Ligi fikstürünü dikkate aldığı öne sürüldü. İddiaya göre, 25 Eylül ve 2 Ekim tarihlerinde oynanacak Türkiye maçları nedeniyle dizinin bu tarihlerde yayına başlaması düşünülmüyor. Bu nedenle yeni sezonun, grup karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından ekrana gelmesi bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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