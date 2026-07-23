Taşacak Bu Deniz'in Yayın Tarihi Ertelendi mi? Yeni Sezon İçin Dikkat Çeken İddia
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Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'yi buluşturan Taşacak Bu Deniz dizisinin ikinci sezonuyla ilgili yeni kulis bilgileri gündeme geldi. İddiaya göre çekimlerin eylül ayının ikinci haftasında başlaması planlanırken, TRT'nin yayın tarihi için UEFA Uluslar Ligi maçlarının tamamlanmasını beklediği öne sürüldü.
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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak Taşacak Bu Deniz dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı.
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Taşacak Bu Deniz'in yeni sezonu ekim ayına ertelenmiş olabilir.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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