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Uzak Şehir'in Yeni Sezon Çekim Tarihi Belli Oldu: Alya, Sevgilisiyle Yurt Dışında Karşılaşacak

Uzak Şehir'in Yeni Sezon Çekim Tarihi Belli Oldu: Alya, Sevgilisiyle Yurt Dışında Karşılaşacak

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.07.2026 - 09:59
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Kanal D'nin sevilen ve reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'in yeni sezonuyla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 2. sezon sonunda Alya'nın Deniz'le birlikte uçağa binip gittiği görülürken yeni sezonda çekimlerin başlayacağı ülke de belli oldu. Alya'nın Deniz'le birlikte Macaristan'a gittiği ve çekimlerin Budapeşte'de başlayacağı öğrenildi. Dizinin çekim zamanı netleşirken yeni dahil olacak karakter de belli oldu.

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Son iki sezona damga vuran ve sektörün yönünü değiştiren Uzak Şehir'de 3. sezon hazırlıkları başladı.

Son iki sezona damga vuran ve sektörün yönünü değiştiren Uzak Şehir'de 3. sezon hazırlıkları başladı.

Son olarak Deniz'le birlikte giderken gördüğümüz Alya'nın nerede ortaya çıkacağı belli oldu. Bu kez Kanada'ya gitmeyen Alya'nın nasıl bulunacağı merak edilirken yeni sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı da izleyicilerin sık sık sorduğu sorular arasında yer alıyordu.

Uzak Şehir'in yeni sezon çekimlerinin 15-20 Ağustos arasında başlayacağı öğrenildi.

Uzak Şehir'in yeni sezon çekimlerinin 15-20 Ağustos arasında başlayacağı öğrenildi.

Sevilen dizinin çekimlerinin Budapeşte'de başlayacağının öğrenilmesinin ardından Alya'nın nereye gittiği de belli oldu. Ayrıca beklenmedik bir gelişme de yaşanacak. Alya, Budapeşte'de eski sevgilisi Enver'le karşılaşacak. Enver'i kimin canlandıracağı ise merak konusu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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