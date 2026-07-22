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TRT 1'in Merakla Beklenen Dizisi Evlilik Güzeldir'den Yeni Oyuncu Hamlesi

TRT 1'in Merakla Beklenen Dizisi Evlilik Güzeldir'den Yeni Oyuncu Hamlesi

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.07.2026 - 16:27
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TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde geri sayım başladı. Fikret Kuşkan'ın başrolünde yer aldığı yapım yarın sete çıkarken, kadroya katılan yeni oyuncu da belli oldu. Son olarak Sakla Beni dizisinde rol alan ünlü oyuncu, TRT'nin yeni dizisinde!

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir, yarın sete çıkıyor.

TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir, yarın sete çıkıyor.

Yönetmenliğini Şafak Bal ile Serap Danış Koçak'ın üstlendiği Evlilik Güzeldir, nikah memuru Mesut Bahtiyar'ın sıra dışı hikayesini izleyiciyle buluşturacak. Dizide, lakabı 'Çimento' olan Mesut Bahtiyar karakterine usta oyuncu Fikret Kuşkan hayat verirken kadroya sürpriz bir isim dahil oldu.

Mesut Bahtiyar'ın çevresinde gelişen olayları konu alan dizide, belediyede çalışan ve Mesut'a büyük hayranlık duyan Ayşe karakterini canlandıracak isim açıklandı.

Oyuncu Sera Tokdemir, TRT'nin Evlilik Güzeldir dizisine dahil oldu.

Oyuncu Sera Tokdemir, TRT'nin Evlilik Güzeldir dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Sakla Beni dizisinde izleyici karşısına çıkan Sera Tokdemir, dizide Ayşe canlandıracak. Başarılı oyuncunun Evlilik Güzeldir kadrosuna katılmasıyla dizinin oyuncu ekibi bir isim daha kazanmış oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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