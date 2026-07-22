TRT 1'in Merakla Beklenen Dizisi Evlilik Güzeldir'den Yeni Oyuncu Hamlesi
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TRT 1'in yeni sezon için hazırladığı Evlilik Güzeldir dizisinde geri sayım başladı. Fikret Kuşkan'ın başrolünde yer aldığı yapım yarın sete çıkarken, kadroya katılan yeni oyuncu da belli oldu. Son olarak Sakla Beni dizisinde rol alan ünlü oyuncu, TRT'nin yeni dizisinde!
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir, yarın sete çıkıyor.
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Oyuncu Sera Tokdemir, TRT'nin Evlilik Güzeldir dizisine dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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