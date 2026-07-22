NOW'ın Yeni Dizisi Ömür Usta'ya Sürpriz Transfer! Kadroya Yeni İsim Katıldı
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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlardan Ömür Usta dizisinde oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.
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Genç oyuncu Rüya Coriç, NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta'ya dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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