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NOW'ın Yeni Dizisi Ömür Usta'ya Sürpriz Transfer! Kadroya Yeni İsim Katıldı

NOW'ın Yeni Dizisi Ömür Usta'ya Sürpriz Transfer! Kadroya Yeni İsim Katıldı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
22.07.2026 - 11:16
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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı Ömür Usta dizisinde hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde yer aldığı yapım, hafta sonu sete çıkmaya hazırlanırken kadrosuna bir oyuncu daha kattı. Genç bir oyuncu dizi kadrosuna dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlardan Ömür Usta dizisinde oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

NOW'ın yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlardan Ömür Usta dizisinde oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Nurgül Yeşilçay, Gonca Vuslateri ve Bülent İnal'ı genç kuşağın başarılı isimleri Enes Koçak, Sude Zülal Güler ve Cemre Arda ile buluşturan dizi, hafta sonu sete çıkmaya hazırlanıyor.

Ödüllü yönetmen Hilal Saral'ın yönetmen koltuğunda oturacağı yapımın kadrosuna son olarak genç bir oyuncu dahil oldu.

Genç oyuncu Rüya Coriç, NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta'ya dahil oldu.

Genç oyuncu Rüya Coriç, NOW'ın yeni dizisi Ömür Usta'ya dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ömür Usta'nın kadrosuna son olarak Rüya Coriç katıldı. Genç oyuncu, dizide Yasemin karakterini canlandıracak. Yasemin, Ömür'ün (Nurgül Yeşilçay) oğlu Mete'nin (Enes Koçak) sevgilisi İpek'in (Sude Zülal Güler) üniversiteden en yakın arkadaşlarından biri olarak hikayeye dahil olacak.

Güçlü oyuncu kadrosu ve aile hikayesiyle dikkat çeken Ömür Usta, yeni sezonun merakla beklenen projeleri arasında yer alıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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