Yeni Karakter Kilidi Açıldı: Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti tartışmalı geçen 4. sezonunun ardından devam kararı almıştı. Diziye bir yeni oyuncunun dahil olacağı öğrenilirken Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaosu ve entrikası bol dizi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla da tartışmaların odağı olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni vedaların yaşanacağı diziye Lider karakteriyle birlikte Murat Aygen'in dahil olacağı öğrenilmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın