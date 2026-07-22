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Yeni Karakter Kilidi Açıldı: Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu

Yeni Karakter Kilidi Açıldı: Kızılcık Şerbeti'nin Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.07.2026 - 09:50
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti tartışmalı geçen 4. sezonunun ardından devam kararı almıştı. Diziye bir yeni oyuncunun dahil olacağı öğrenilirken Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kaosu ve entrikası bol dizi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla da tartışmaların odağı olmuştu.

Kaosu ve entrikası bol dizi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla da tartışmaların odağı olmuştu.

Diziden ayrılanlar, ayrılanlarla ilgili ortaya atılan iddialar, ayrılması beklenirken ayrılmayanların yanı sıra set arkası yaşananlar, dizinin konusu vs. hemen hemen her gün tartışma konusu oldu. Tüm bu yaşananlara rağmen dizi devam kararı aldı.

Yeni vedaların yaşanacağı diziye Lider karakteriyle birlikte Murat Aygen'in dahil olacağı öğrenilmişti.

Yeni vedaların yaşanacağı diziye Lider karakteriyle birlikte Murat Aygen'in dahil olacağı öğrenilmişti.

5. sezonda neler yaşanacağı merak konusu olurken Kızılcık Şerbeti'yle ilgili beklenen gelişme yaşandı. Dizinin yeni sezon sete çıkma tarihi ile yayın tarihi belli oldu. 

Kızılcık Şerbeti Yeni Sezon Yayın Tarihi, Kızılcık Şerbeti Ne Zaman Başlıyor?

25 Ağustos'ta sete çıkacak Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon ilk bölümünün 18 Eylül Cuma günü yayınlanacağı öğrenildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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