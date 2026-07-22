Aynısını Yapmışlar: TRT'nin Sevilen Dizisi Seksenler, Elazığ'da Bir Sokağa İlham Oldu!
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1980’li yılların Türkiye’sinde, İstanbul’un geleneksel bir mahallesinde yaşayan Özdemir Ailesi ve mahalle sakinlerinin sıcak ilişkilerini anlatan Seksenler dizisi, uzun yıllar boyunca yayınlanmış ve ekranların en sevilen yapımlarından biri olmuştu. Finalin üstünden 4 yıl geçmesinin ardından Seksenler dizisindeki mahalle, Elazığ'da bir sokağa ilham oldu.
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2012 yılında yayın hayatına başlayan Seksenler, ekranların en sevilen yapımları arasında yer aldı.
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Bir plato oluşturularak çekilen dizideki ortam, finalin üstünden 4 yıl geçmesinin ardından Elazığ'da bir sokağa ilham oldu.
Elazığ'daki sokaktan bazı görüntüler 👇
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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