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Aynısını Yapmışlar: TRT'nin Sevilen Dizisi Seksenler, Elazığ'da Bir Sokağa İlham Oldu!

Aynısını Yapmışlar: TRT'nin Sevilen Dizisi Seksenler, Elazığ'da Bir Sokağa İlham Oldu!

TRT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.07.2026 - 09:36
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1980’li yılların Türkiye’sinde, İstanbul’un geleneksel bir mahallesinde yaşayan Özdemir Ailesi ve mahalle sakinlerinin sıcak ilişkilerini anlatan Seksenler dizisi, uzun yıllar boyunca yayınlanmış ve ekranların en sevilen yapımlarından biri olmuştu. Finalin üstünden 4 yıl geçmesinin ardından Seksenler dizisindeki mahalle, Elazığ'da bir sokağa ilham oldu.

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2012 yılında yayın hayatına başlayan Seksenler, ekranların en sevilen yapımları arasında yer aldı.

2012 yılında yayın hayatına başlayan Seksenler, ekranların en sevilen yapımları arasında yer aldı.

Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Baştan, Ceyhun Fersoy, İlker Ayrık, Serhat Kılıç, Onur Dilber gibi isimlerin rol aldığı dizide 1980’li yılların Türkiye’sinde bir İstanbul mahallesinde yaşananlar anlatılıyordu. Eski dostluklar, bağlar, komşuluk ilişkileri, sorunların yer aldığı dizide izleyicileri kahkahaya boğan anlar kadar hüzünlendiren konulara da değiniliyordu.

Bir plato oluşturularak çekilen dizideki ortam, finalin üstünden 4 yıl geçmesinin ardından Elazığ'da bir sokağa ilham oldu.

Bir plato oluşturularak çekilen dizideki ortam, finalin üstünden 4 yıl geçmesinin ardından Elazığ'da bir sokağa ilham oldu.

Elazığ'da oluşturulan Seksenler Sokağı hizmete açıldı.https://pbs.twimg.com/media/HNwBqa-WwAAUZO-?format=jpg&name=900x900

Elazığ'daki sokaktan bazı görüntüler 👇

Elazığ'daki sokaktan bazı görüntüler 👇

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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