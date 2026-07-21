Ünlülere Benzeme Akımında Paylaştığı Videoda Ava Yaman'a Benzerliğiyle Ağızları Açık Bırakan Genç
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sosyal medyada hemen hemen her gün yepyeni bir akım karşımıza çıkıyor. Son zamanların en sevilen akımlarından biri de ünlülere benzeme akımı... Pek çok sosyal medya kullanıcısı ünlülerle olan benzerliklerini çektikleri videolarla takipçileriyle paylaşıyor.
Bir genç kadın, 'Akımın asıl sahibi geldi.' diyerek Ava Yaman'a olan benzerliğini paylaştı. Neredeyse aynısı olduğunu gören herkes şaşkına döndü.
Kaynak: TikTok/nehirk.k
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya akımlarının ardı arkası kesilmezken en çok konuşulan akımlardan biri de ünlülere benzeme akımı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akıma geç kaldığını söyleyen bir TikTok kullanıcısı, Ava Yaman'a olan benzerliğini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın