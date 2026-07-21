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Ünlülere Benzeme Akımında Paylaştığı Videoda Ava Yaman'a Benzerliğiyle Ağızları Açık Bırakan Genç

Ünlülere Benzeme Akımında Paylaştığı Videoda Ava Yaman'a Benzerliğiyle Ağızları Açık Bırakan Genç

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.07.2026 - 14:57
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Sosyal medyada hemen hemen her gün yepyeni bir akım karşımıza çıkıyor. Son zamanların en sevilen akımlarından biri de ünlülere benzeme akımı... Pek çok sosyal medya kullanıcısı ünlülerle olan benzerliklerini çektikleri videolarla takipçileriyle paylaşıyor. 

Bir genç kadın, 'Akımın asıl sahibi geldi.' diyerek Ava Yaman'a olan benzerliğini paylaştı. Neredeyse aynısı olduğunu gören herkes şaşkına döndü.

Kaynak: TikTok/nehirk.k

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Sosyal medya akımlarının ardı arkası kesilmezken en çok konuşulan akımlardan biri de ünlülere benzeme akımı oldu.

Sosyal medya akımlarının ardı arkası kesilmezken en çok konuşulan akımlardan biri de ünlülere benzeme akımı oldu.

Özellikle TikTok kullanıcılarının katıldığı akımda kullanıcılar benzedikleri ünlülerin fotoğraflarının ve kendi görüntülerinin yer aldığı bir videoyu paylaştılar. Sosyal medyada pek çok kullanıcının katıldığı akımda yerli ve yabancı ünlülere benzeyen isimlere tanık olduk.

Akıma geç kaldığını söyleyen bir TikTok kullanıcısı, Ava Yaman'a olan benzerliğini paylaştı.

Taşacak Bu Deniz'de canlandırdığı Eleni karakteriyle bir anda şöhret basamaklarını tırmanan Ava Yaman'ın neredeyse aynısı olan gence yorum yağdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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