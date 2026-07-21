Ünlülere Benzeme Akımında Paylaştığı Videoda Ava Yaman'a Benzerliğiyle Ağızları Açık Bırakan Genç

Sosyal medyada hemen hemen her gün yepyeni bir akım karşımıza çıkıyor. Son zamanların en sevilen akımlarından biri de ünlülere benzeme akımı... Pek çok sosyal medya kullanıcısı ünlülerle olan benzerliklerini çektikleri videolarla takipçileriyle paylaşıyor.

Bir genç kadın, 'Akımın asıl sahibi geldi.' diyerek Ava Yaman'a olan benzerliğini paylaştı. Neredeyse aynısı olduğunu gören herkes şaşkına döndü.

Kaynak: TikTok/nehirk.k