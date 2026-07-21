Huzurevinde Yaşayan Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormiyak "Çok Yalnızım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu

Final yapıp yapmayacağı merak konusu olan Arka Sokaklar, bu kez diziyle ya da başka diziye transfer olan oyuncularıyla değil, eski oyuncusuyla gündeme geldi. Dizide Vedat Müdür karakterine hayat veren Murat Ormiyak uzun bir aradan sonra ortaya çıkmış ve huzurevinde kaldığını açıklamıştı. Kimsenin kendisini ziyaret etmediğini dile getirerek bu kez 'Çok yalnızım' diyerek gözyaşlarına boğuldu.