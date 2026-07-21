Huzurevinde Yaşayan Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormiyak "Çok Yalnızım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu
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Final yapıp yapmayacağı merak konusu olan Arka Sokaklar, bu kez diziyle ya da başka diziye transfer olan oyuncularıyla değil, eski oyuncusuyla gündeme geldi. Dizide Vedat Müdür karakterine hayat veren Murat Ormiyak uzun bir aradan sonra ortaya çıkmış ve huzurevinde kaldığını açıklamıştı. Kimsenin kendisini ziyaret etmediğini dile getirerek bu kez 'Çok yalnızım' diyerek gözyaşlarına boğuldu.
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Arka Sokaklar dizisinde 20 sezon boyunca birbirinden ünlü isimler rol aldı. Pek çoğu günümüzde popülerliğini korurken unutulan isimler zaman zaman gündeme geldi.
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Murat Ormiyak, ziyaretçilerine dert yandı. Ünlü oyuncu kendisini kimsenin ziyaret etmediğini ve çok yalnız olduğunu dile getirerek gözyaşlarına boğuldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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