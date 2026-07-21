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Huzurevinde Yaşayan Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormiyak "Çok Yalnızım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu

Huzurevinde Yaşayan Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormiyak "Çok Yalnızım" Diyerek Gözyaşlarına Boğuldu

Arka Sokaklar Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.07.2026 - 13:18
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Final yapıp yapmayacağı merak konusu olan Arka Sokaklar, bu kez diziyle ya da başka diziye transfer olan oyuncularıyla değil, eski oyuncusuyla gündeme geldi. Dizide Vedat Müdür karakterine hayat veren Murat Ormiyak uzun bir aradan sonra ortaya çıkmış ve huzurevinde kaldığını açıklamıştı. Kimsenin kendisini ziyaret etmediğini dile getirerek bu kez 'Çok yalnızım' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Arka Sokaklar dizisinde 20 sezon boyunca birbirinden ünlü isimler rol aldı. Pek çoğu günümüzde popülerliğini korurken unutulan isimler zaman zaman gündeme geldi.

Arka Sokaklar dizisinde 20 sezon boyunca birbirinden ünlü isimler rol aldı. Pek çoğu günümüzde popülerliğini korurken unutulan isimler zaman zaman gündeme geldi.

Dizide Vedat Müdür karakterine hayat veren ve dizinin önemli karakterlerinden biri olan Murat Ormiyak, diziden ayrılmasının ardından uzunca bir süre ortada görünmemişti. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ünlü oyuncu huzurevinde kaldığını açıklamıştı. Ormiyak, 'Taksim'de bir huzurevinde kalıyorum. Hiç mutlu değilim. Artık teklif gelmiyor.' demişti.

Murat Ormiyak, ziyaretçilerine dert yandı. Ünlü oyuncu kendisini kimsenin ziyaret etmediğini ve çok yalnız olduğunu dile getirerek gözyaşlarına boğuldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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