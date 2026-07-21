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ATV Dizisi Tüm Kategorilerde Zirveyi Kaptı: 20 Temmuz Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

ATV Dizisi Tüm Kategorilerde Zirveyi Kaptı: 20 Temmuz Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.07.2026 - 12:11
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20 Temmuz Pazartesi reyting sonuçları açıklandı. 

Atv ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul televizyon ekranlarında yayınlanan tek dizi oldu. MasterChef Türkiye de yeni bölümü yayınlanan tek program oldu. Reytinglerini artıran Altı Üstü İstanbul güne damga vurdu.

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Atv'nin yaz dizisi Altı Üstü İstanbul, bir yaz dizisi olarak dram içermesi sebebiyle eleştiriliyordu.

Atv'nin yaz dizisi Altı Üstü İstanbul, bir yaz dizisi olarak dram içermesi sebebiyle eleştiriliyordu.

Ancak yakaladığı başarıyla bu yaz yayınlanan dört dizi içinde ön plana çıkmayı başardı. Geçtiğimiz haftadan bu yana tüm kategorilerde reytinglerini artıran Altı Üstü İstanbul zirvede yer aldı. MasterChef Türkiye ise Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte güç kazanarak tüm kategorilerde ikinci sırada yer aldı.

20 Temmuz Pazartesi reyting sonuçları:

20 Temmuz Pazartesi reyting sonuçları:

TOTAL:

  • Altı Üstü İstanbul – 6.30

  • Masterchef Türkiye – 2.44

  • Altı Üstü İstanbul (Özet) – 2.27

  • Now Ana Haber – 1.75

  • Daha 17 (Tkr) – 1.23

  • Kanal D Ana Haber – 1.18

  • Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (T.S) – 1.17

  • Güldür Güldür Show (Tkr) – 1.13

  • Show Ana Haber – 1.10

  • Masterchef Türkiye Özet – 1.08

  • AB

  • Altı Üstü İstanbul – 4.21

  • Masterchef Türkiye – 2.32

  • Now Ana Haber – 1.41

  • Daha 17 (Tkr) – 1.37

  • Güldür Güldür Show (Tkr) – 1.22

  • Altı Üstü İstanbul (Özet) – 1.12

  • Show Ana Haber – 1.05

  • Yaprak Dökümü (Tkr) – 0.91

  • Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor (T.S) – 0.89

  • Masterchef Türkiye Özet – 0.89

  • ABC1: 

  • Altı Üstü İstanbul – 6.02

  • Masterchef Türkiye – 2.53

  • Altı Üstü İstanbul (Özet) – 2.05

  • Now Ana Haber – 1.76

  • Daha 17 (Tkr) – 1.46

  • Güldür Güldür Show (Tkr) – 1.37

  • Kanal D Ana Haber – 1.26

  • Sıcak Gelişme – 1.15

  • Yaprak Dökümü (Tkr) – 1.15

  • Masterchef Türkiye Özet – 1.12

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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