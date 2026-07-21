ATV Dizisi Tüm Kategorilerde Zirveyi Kaptı: 20 Temmuz Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı
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20 Temmuz Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.
Atv ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul televizyon ekranlarında yayınlanan tek dizi oldu. MasterChef Türkiye de yeni bölümü yayınlanan tek program oldu. Reytinglerini artıran Altı Üstü İstanbul güne damga vurdu.
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Atv'nin yaz dizisi Altı Üstü İstanbul, bir yaz dizisi olarak dram içermesi sebebiyle eleştiriliyordu.
20 Temmuz Pazartesi reyting sonuçları:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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