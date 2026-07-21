Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinde Yer Alan ve Çin'de Tepki Çeken Sahne Gündem Oldu
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan bazı sahneler Çin'de bir hukuk bürosunun radarına takıldı. Çin'de tepki çeken sahneler sebebiyle TRT'ye ihtar çekildi. İhtar çekilmesine neden olan sahne sosyal medyada gündem oldu.
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" adlı dizi, tarihsel olayları yanlış aktardığı gerekçesiyle tepki çekti.
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Çin'den 30 günlük süre tanınarak ihtarname gönderilmesine neden olan sahne sosyal medyada gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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