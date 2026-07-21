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Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinde Yer Alan ve Çin'de Tepki Çeken Sahne Gündem Oldu

Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinde Yer Alan ve Çin'de Tepki Çeken Sahne Gündem Oldu

TRT Mehmed: Fetihler Sultanı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.07.2026 - 10:55
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde yer alan bazı sahneler Çin'de bir hukuk bürosunun radarına takıldı. Çin'de tepki çeken sahneler sebebiyle TRT'ye ihtar çekildi. İhtar çekilmesine neden olan sahne sosyal medyada gündem oldu.

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TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" adlı dizi, tarihsel olayları yanlış aktardığı gerekçesiyle tepki çekti.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" adlı dizi, tarihsel olayları yanlış aktardığı gerekçesiyle tepki çekti.

Dizinin bir bölümünde, 1514 yılında kurulan Yarkand Hanlığı'ndan bir heyetin, 1451-1481 yılları arasında hüküm süren Fatih Sultan Mehmed'i ziyaret ettiği sahne tartışmalara neden oldu. Heyetin sözcüsü olarak dizide yer verilen Ali Şir Nevai'nin, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi hakkında sarf ettiği ifadeler Çin'de tepki topladı. Ali Şir Nevai’nin Yarkand Hanlığı'ndan bir heyetin sözcüsü olarak Fatih Sultan Mehmet ile görüştüğü sahne için kurgusal bilgiler içerdiği, kamuoyunun tarih algısını yanlış yönlendirdiği iddiasıyla Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygur Türkü Mahmut Yakup, “Bu hikâye ve karakterler, tarihten ilham alınarak kurgulanmıştır.” bilgilendirmesi yapılan diziye ilişkin, mensubu olduğu topluluk ve Çin halkı hakkında gerçeğe aykırı, aşağılayıcı ve hakaret niteliğinde ifadeler kullanıldığı iddiasıyla Çin Hukuk Bürosu’na vekalet verdi.

Büro tarafından TRT Genel Müdürü Muhammed Ziyad Varol, TRT Genel Müdürlüğü, Miray Yapım, filmin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin ve senarist Ozan Bodur’a ihtarname gönderildi.

Çin'den 30 günlük süre tanınarak ihtarname gönderilmesine neden olan sahne sosyal medyada gündem oldu.

Henüz TRT ve dizinin yapım cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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