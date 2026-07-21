Mehmed: Fetihler Sultanı Dizisinde Yer Alan ve Çin'de Tepki Çeken Sahne Gündem Oldu

Dizinin bir bölümünde, 1514 yılında kurulan Yarkand Hanlığı'ndan bir heyetin, 1451-1481 yılları arasında hüküm süren Fatih Sultan Mehmed'i ziyaret ettiği sahne tartışmalara neden oldu. Heyetin sözcüsü olarak dizide yer verilen Ali Şir Nevai'nin, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi hakkında sarf ettiği ifadeler Çin'de tepki topladı. Ali Şir Nevai’nin Yarkand Hanlığı'ndan bir heyetin sözcüsü olarak Fatih Sultan Mehmet ile görüştüğü sahne için kurgusal bilgiler içerdiği, kamuoyunun tarih algısını yanlış yönlendirdiği iddiasıyla Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygur Türkü Mahmut Yakup, “Bu hikâye ve karakterler, tarihten ilham alınarak kurgulanmıştır.” bilgilendirmesi yapılan diziye ilişkin, mensubu olduğu topluluk ve Çin halkı hakkında gerçeğe aykırı, aşağılayıcı ve hakaret niteliğinde ifadeler kullanıldığı iddiasıyla Çin Hukuk Bürosu’na vekalet verdi.

Büro tarafından TRT Genel Müdürü Muhammed Ziyad Varol, TRT Genel Müdürlüğü, Miray Yapım, filmin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin ve senarist Ozan Bodur’a ihtarname gönderildi.