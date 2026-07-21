article/comments
article/share
Haberler
TV
Show TV'nin Yeni Dizisi Sevdan Bir Ateş'in Başrollerinden İlk Partner Fotoğrafı Geldi

Show TV'nin Yeni Dizisi Sevdan Bir Ateş'in Başrollerinden İlk Partner Fotoğrafı Geldi

Show tv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.07.2026 - 14:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak Sevdan Bir Ateş dizisinin okuma provası gerçekleşti. Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın başrollerini paylaşacağı Sevdan Bir Ateş dizisinin okuma provasından fotoğraflar paylaşıldı. Murat Ünalmış ile Özge Özacar ilk kez bir araya geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak Sevdan Bir Ateş dizisinin çekimleri çok yakında Kapadokya'da başlıyor.

Yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak Sevdan Bir Ateş dizisinin çekimleri çok yakında Kapadokya'da başlıyor.

Köklü aile sırları, intikam, geçmişle yüzleşmeler ve bu karmaşanın ortasında yeşeren imkansız bir aşk hikayesini konu alan dizi Kapadokya'nın mistik ve etkileyici coğrafyasında geçiyor. Karakterlerin geçmişten gelen hesaplaşmaları ile duygusal çatışmaları dizide iç içe yer alıyor.

Başrollerini Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın paylaşacağı diziden ilk partner fotoğrafı geldi.

Başrollerini Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın paylaşacağı diziden ilk partner fotoğrafı geldi.

Mira ve Leyla karakterlerine hayat verecek ikili ilk kez bir arada yer aldı. Gökçe Eyüboğlu, Taner Rumeli, Ceren Taşçı, Yeşim Gül, Evren Duyal, Soydan Soydaş ve Sitare Akbaş gibi pek çok ünlü isim dizinin kadrosunda bulunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın