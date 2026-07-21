Show TV'nin Yeni Dizisi Sevdan Bir Ateş'in Başrollerinden İlk Partner Fotoğrafı Geldi
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Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak Sevdan Bir Ateş dizisinin okuma provası gerçekleşti. Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın başrollerini paylaşacağı Sevdan Bir Ateş dizisinin okuma provasından fotoğraflar paylaşıldı. Murat Ünalmış ile Özge Özacar ilk kez bir araya geldi.
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Yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak Sevdan Bir Ateş dizisinin çekimleri çok yakında Kapadokya'da başlıyor.
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Başrollerini Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın paylaşacağı diziden ilk partner fotoğrafı geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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