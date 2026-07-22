Arka Sokaklar'ın Nazike'si Yeni Komedi Dizisinde!
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Star TV ekranlarında yayınlanacak yeni komedi dizisinin adı değişmişti. Önce Düğünümüz Var olarak duyurulan dizinin adı Tuzlu Kahve olarak açıklanmıştı. Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Eda Ece, Şevval Sam, Buğra Gülsoy, Settar Tanrıöğen, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Yasemin Ergene, Gökçe Özyol ve Melis Fis gibi birbirinden ünlü isimlerin rol alacağı dizide Arka Sokaklar'ın Nazike'si Nazlı Tosunoğlu ve bir oyuncunun daha rol alacağı açıklandı.
Kaynak:Birsen Altuntaş
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Yeni sezonun en çok merak edilen dizilerinden biri hiç şüphesiz Tuzlu Kahve...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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