Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat'tan Nesrin Cavadzade Paylaşımı! Notu Dikkat Çekti
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Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17'nin genç yıldızı Ata Yaşat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Dizide annesini canlandıran Nesrin Cavadzade ile çekilen karesini paylaşan oyuncunun, 'Annecimi çok seviyorum' notu hayranlarının büyük ilgisini gördü.
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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17 ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ata Yaşat, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
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Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat'ın Nesrin Cavadzade'yle o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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