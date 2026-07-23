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Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat'tan Nesrin Cavadzade Paylaşımı! Notu Dikkat Çekti

Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat'tan Nesrin Cavadzade Paylaşımı! Notu Dikkat Çekti

Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.07.2026 - 14:00
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Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Daha 17'nin genç yıldızı Ata Yaşat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Dizide annesini canlandıran Nesrin Cavadzade ile çekilen karesini paylaşan oyuncunun, 'Annecimi çok seviyorum' notu hayranlarının büyük ilgisini gördü.

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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17 ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ata Yaşat, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17 ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ata Yaşat, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

Dizide Teoman karakterini canlandıran ve kısa sürede Instagram'da 1 milyon takipçiyi geride bırakan genç oyuncu, dizide annesi Şebnem rolüne hayat veren Nesrin Cavadzade ile çekilen karesini takipçileriyle paylaştı.

Ata Yaşat, paylaşımına 'Annecimi çok seviyorum' notunu eklerken, ikilinin setten samimi karesi kısa sürede dizinin hayranlarından yoğun ilgi gördü. Paylaşım, çok sayıda yorum alarak sosyal medyada dikkat çeken içerikler arasına girdi.

Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat'ın Nesrin Cavadzade'yle o paylaşımı:

Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat'ın Nesrin Cavadzade'yle o paylaşımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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