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Show TV, RTÜK Hamlesiyle Yollarını Ayırmıştı: Didem Arslan'ın Yeni Adresi Belli Oldu

Show TV, RTÜK Hamlesiyle Yollarını Ayırmıştı: Didem Arslan'ın Yeni Adresi Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.07.2026 - 09:16
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RTÜK'ün gündüz kuşağı programlarına yönelik son uyarılarının ardından kanalların yayın politikalarında değişiklik gittiği öne sürüldü. İddiaların ardından ilk hamle Show TV'den geldi. Show TV, Didem Arslan'la yollarını ayırdı. Alınan kararın ardından Didem Arslan'ın yeni kanalı belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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RTÜK'ün özellikle gündüz kuşağına dair art arda yaptığı uyarılar ve yaptırımların ardından TMSF yönetimindeki Show TV, Didem Arslan'la yollarını ayırdı.

RTÜK'ün özellikle gündüz kuşağına dair art arda yaptığı uyarılar ve yaptırımların ardından TMSF yönetimindeki Show TV, Didem Arslan'la yollarını ayırdı.

RTÜK'ün uyarılar ve açıkladığı etik ilkeler, kanalların yayın politikalarında değişikliklere gidileceği yönündeki iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu. Yeni dönemde yalnızca ekran yüzleri değil, uzun yıllardır devam eden gündüz kuşağı programlarının formatlarının da değişebileceği konuşuluyor. Bu iddiaların üzerine ilk somut adım TMSF yönetimindeki Show TV tarafından atıldı. Show TV, Didem Arslan'la yollarını ayırdı.

Didem Arslan'ın yeni adresi belli oldu.

Didem Arslan'ın yeni adresi belli oldu.

Didem Arslan, yeni yayın döneminde programını Star TV'de yapacak. Ünlü sunucunun ana haber bülteninden hemen önce yayın yapacağı öğrenildi. Müge Anlı ve Esra Erol'un programlarının da gelecek sezonda format değişikliğine gidebileceği konuşuluyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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