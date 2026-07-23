Yaz, Reytingleri Vurdu! NOW %21 Düştü, Televizyon İzleyicisi Ekrandan Uzaklaşıyor

Haftanın en yüksek ortalamasına, futbol yayınlarının da katkısıyla TRT 1 ulaştı. Kanal haftayı 25,35 ortalamayla tamamladı.

ATV, yaz sezonunun en istikrarlı kanallarından biri olmayı sürdürdü. 'Altı Üstü İstanbul'un beklentilerin üzerinde performans göstermesiyle kanalın haftalık kaybı yalnızca %1,43 olarak gerçekleşti.

Kanal D cephesinde ise Daha 17, pazar akşamının en güçlü dizisi olmayı sürdürmesine rağmen geçen haftaya göre yaklaşık 1 puanlık gerileme yaşadı.

Show TV'de Muhtemel Aşk haftanın öne çıkan yapımları arasında yer alırken, TV8'de MasterChef Türkiye istikrarlı performansını korudu. Star TV ise haftayı ağırlıklı olarak sinema filmleriyle geçirdi.

Haftanın en dikkat çeken düşüşü ise NOW'da yaşandı. Kanal, yedi farklı içerikle yayın yapmasına rağmen %21'in üzerinde izleyici kaybederek haftanın en sert gerilemesini yaşayan ulusal kanal oldu.