Yaz, Reytingleri Vurdu! NOW %21 Düştü, Televizyon İzleyicisi Ekrandan Uzaklaşıyor
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Temmuz ayının ikinci haftasında televizyon izlenme oranları düşüşe geçti. Haftalık ortalama reyting %2,3 gerilerken, TRT 1 haftanın lideri oldu. En dikkat çeken kayıp ise %21'in üzerindeki düşüşle NOW'da yaşandı. Reyting uzmanı, bu tablonun yaz sezonunda her yıl görülen mevsimsel gerilemenin bir parçası olduğuna dikkat çekiyor.
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Temmuz ayının ikinci haftasında televizyon ekranlarında beklenen yaz tablosu bir kez daha ortaya çıktı.
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TRT 1 zirvede, NOW en büyük kaybı yaşadı!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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