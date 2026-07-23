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Yaz, Reytingleri Vurdu! NOW %21 Düştü, Televizyon İzleyicisi Ekrandan Uzaklaşıyor

Yaz, Reytingleri Vurdu! NOW %21 Düştü, Televizyon İzleyicisi Ekrandan Uzaklaşıyor

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
23.07.2026 - 15:55
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Temmuz ayının ikinci haftasında televizyon izlenme oranları düşüşe geçti. Haftalık ortalama reyting %2,3 gerilerken, TRT 1 haftanın lideri oldu. En dikkat çeken kayıp ise %21'in üzerindeki düşüşle NOW'da yaşandı. Reyting uzmanı, bu tablonun yaz sezonunda her yıl görülen mevsimsel gerilemenin bir parçası olduğuna dikkat çekiyor.

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Temmuz ayının ikinci haftasında televizyon ekranlarında beklenen yaz tablosu bir kez daha ortaya çıktı.

Temmuz ayının ikinci haftasında televizyon ekranlarında beklenen yaz tablosu bir kez daha ortaya çıktı.

Haftalık reyting verilerine göre 7 günlük ortalama izlenme oranı geçen haftaya göre %2,3 düşerek 22,30'dan 21,77'ye geriledi.

Sektör temsilcilerine göre bu tablo dizilerden çok yaz aylarının doğal etkisini yansıtıyor. Tatil sezonunun başlaması, açık hava aktivitelerinin artması ve dijital platformlara yönelim nedeniyle temmuz ortasından ağustosun ilk haftasına kadar televizyon izlenme oranlarında her yıl benzer bir düşüş yaşanıyor.

TRT 1 zirvede, NOW en büyük kaybı yaşadı!

TRT 1 zirvede, NOW en büyük kaybı yaşadı!

Haftanın en yüksek ortalamasına, futbol yayınlarının da katkısıyla TRT 1 ulaştı. Kanal haftayı 25,35 ortalamayla tamamladı.

ATV, yaz sezonunun en istikrarlı kanallarından biri olmayı sürdürdü. 'Altı Üstü İstanbul'un beklentilerin üzerinde performans göstermesiyle kanalın haftalık kaybı yalnızca %1,43 olarak gerçekleşti.

Kanal D cephesinde ise Daha 17, pazar akşamının en güçlü dizisi olmayı sürdürmesine rağmen geçen haftaya göre yaklaşık 1 puanlık gerileme yaşadı.

Show TV'de Muhtemel Aşk haftanın öne çıkan yapımları arasında yer alırken, TV8'de MasterChef Türkiye istikrarlı performansını korudu. Star TV ise haftayı ağırlıklı olarak sinema filmleriyle geçirdi.

Haftanın en dikkat çeken düşüşü ise NOW'da yaşandı. Kanal, yedi farklı içerikle yayın yapmasına rağmen %21'in üzerinde izleyici kaybederek haftanın en sert gerilemesini yaşayan ulusal kanal oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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