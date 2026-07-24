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Başrolü Olduğu Diziden Ayrılmıştı: Teşkilat'ta Tolga Sarıtaş'ın Yeni Partneri İçin Heyecanlandıran İddia

Başrolü Olduğu Diziden Ayrılmıştı: Teşkilat'ta Tolga Sarıtaş'ın Yeni Partneri İçin Heyecanlandıran İddia

Teşkilat
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.07.2026 - 10:00
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Teşkilat kadrosundan çıkarılan Aybüke Pusat'ın ardından diziye Rabia Soytürk dahil olmuş, ünlü oyuncu 1 sezonun ardından diziden ayrılmıştı. Dizide Tolga Sarıtaş'ın yeni partnerinin kim olacağı merak konusuydu. Teşkilat'ın yeni kadın başrolüyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kaynak: Medya Blogu

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TRT 1'in uzun soluklu dizisi Teşkilat'ın 6. sezonunun ardından başrol oyuncusu Rabia Soytürk diziden ayrılmıştı.

TRT 1'in uzun soluklu dizisi Teşkilat'ın 6. sezonunun ardından başrol oyuncusu Rabia Soytürk diziden ayrılmıştı.

Aybüke Pusat'ın kadrodan çıkarılmasının ardından diziye dahil olan ünlü oyuncu, ayrılık nedenine dair 'Sözleşmem 1 senelikti.' açıklamasını yapmıştı. Rabia Soytürk'ün ardından dizinin yeni kadın başrolü ve Tolga Sarıtaş'ın yeni partneri merak edildi.

A.B.İ. dizisinin başrolünden ayrılan Afra Saraçoğlu'nun Teşkilat dizisine dahil olacağı iddia edildi.

A.B.İ. dizisinin başrolünden ayrılan Afra Saraçoğlu'nun Teşkilat dizisine dahil olacağı iddia edildi.

Kenan İmirzalıoğlu ile başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisine veda eden Afra Saraçoğlu hakkında pek çok iddia ortaya atılmıştı. Kenan İmirzalıoğlu ile yaş farkı eleştirilen Saraçoğlu'nun iletişim sorunu sebebiyle ayrılmak istediği öne sürülse de ünlü oyuncu ayrılık nedenini Rabia Soytürk gibi 'Sözleşmem 1 senelikti.' olarak açıklamıştı. Afra Saraçoğlu'nun 7. sezonunda Teşkilat dizisinin yeni başrolü olacağı iddia edildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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