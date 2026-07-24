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Erken Final Kapıda: 23 Şubat Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu

Erken Final Kapıda: 23 Şubat Perşembe Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.07.2026 - 13:56
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23 Temmuz Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

Başka herhangi bir dizi yayınlanmamasına rağmen Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk'ın reytingleri düşmeye devam etti. Zirvede yer almasına rağmen dizinin düşüşünü sürdürmesi erken final iddialarını gündeme getirdi.

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Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Muhtemel Aşk dizisinin reyting düşüşü sürüyor.

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı Muhtemel Aşk dizisinin reyting düşüşü sürüyor.

Dizi sevilmesine ve sosyal medyada sık sık gündem olmasına rağmen ne yazık ki reytinglerde beklenen performansı sergileyemiyor. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi dizi bu haftayı da düşüşle tamamladı.

Var mısın Yok musun 22 Temmuz'da birinci olmasına rağmen 23 Temmuz'da zirveyi kaptırdı.

Var mısın Yok musun 22 Temmuz'da birinci olmasına rağmen 23 Temmuz'da zirveyi kaptırdı.

23 Temmuz Perşembe total reyting sonuçları:

  • Muhtemel Aşk – 3.65

  • Var Mısın Yok Musun – 3.04

  • Masterchef Türkiye – 2.32

  • Now Ana Haber – 1.97

  • Muhtemel Aşk (Özet) – 1.83

  • Orta Direk Şaban (T.S) – 1.64

  • Kanal D Ana Haber – 1.58

  • Var Mısın Yok Musun Özel – 1.39

  • Show Ana Haber – 1.39

  • Daha 17 (Tkr) – 1.25

  • 23 Temmuz Perşembe AB reyting sonuçları:

  • Muhtemel Aşk – 2.83

  • Var Mısın Yok Musun – 2.18

  • Masterchef Türkiye – 1.86

  • Now Ana Haber – 1.78

  • Kanal D Ana Haber – 1.70

  • Daha 17 (Tkr) – 1.41

  • Sıcak Gelişme – 1.38

  • Muhtemel Aşk (Özet) – 1.34

  • Türkiye-Kanada Fivb Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Karşılaşması – 1.28

  • Show Ana Haber – 1.16

  • 23 Temmuz Perşembe ABC1 reyting sonuçları

  • Muhtemel Aşk – 3.69

  • Var Mısın Yok Musun – 2.53

  • Now Ana Haber – 2.23

  • Masterchef Türkiye – 2.22

  • Kanal D Ana Haber – 1.83

  • Muhtemel Aşk (Özet) – 1.80

  • Sıcak Gelişme – 1.61

  • Daha 17 (Tkr) – 1.34

  • Türkiye-Kanada Fivb Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Karşılaşması – 1.29

  • Aşk-ı Memnu (Tkr) – 1.24

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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