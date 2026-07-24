Rolünü Burak Özçivit'e Kaptıran Uğur Güneş, NOW'ın Yeni Dizisinin Başrolü Oldu
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Adana'da geçecek yeni sezon dizileri arasındaki rekabet büyüyor. Kısa süre önce ATV'nin Adana dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'den ayrılan ünlü oyuncu Uğur Güneş'in yeni adresi belli oldu. Bu kez rakip kanalda yayınlanacak 'Adana Ayazı' dizisinin başrolünü üstlenecek oyuncunun dönüşü şimdiden merak uyandırdı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlardan Adana Ayazı dizisinde başrol oyuncusu netleşti.
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ATV dizisinde rolünü Burak Özçivit'e kaptıran Uğur Güneş, rakip diziyle geri dönüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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