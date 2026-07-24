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Rolünü Burak Özçivit'e Kaptıran Uğur Güneş, NOW'ın Yeni Dizisinin Başrolü Oldu

Rolünü Burak Özçivit'e Kaptıran Uğur Güneş, NOW'ın Yeni Dizisinin Başrolü Oldu

burak özçivit yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.07.2026 - 17:02
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Adana'da geçecek yeni sezon dizileri arasındaki rekabet büyüyor. Kısa süre önce ATV'nin Adana dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'den ayrılan ünlü oyuncu Uğur Güneş'in yeni adresi belli oldu. Bu kez rakip kanalda yayınlanacak 'Adana Ayazı' dizisinin başrolünü üstlenecek oyuncunun dönüşü şimdiden merak uyandırdı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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NOW'ın yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlardan Adana Ayazı dizisinde başrol oyuncusu netleşti.

NOW'ın yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlardan Adana Ayazı dizisinde başrol oyuncusu netleşti.

Yönetmenliğini televizyon tarihine damga vuran birçok başarılı projeye imza atan Faruk Teber'in üstleneceği dizinin başrolünde Uğur Güneş yer alacak.

Senaryosunu Onur Uğraş'ın kaleme aldığı yapımla Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'nın ardından yıllar sonra yeniden Adana'da kamera karşısına geçecek.

Öte yandan bu gelişme, oyuncunun son dönemde yaşadığı dikkat çekici süreç nedeniyle de gündem oldu.

ATV dizisinde rolünü Burak Özçivit'e kaptıran Uğur Güneş, rakip diziyle geri dönüyor.

ATV dizisinde rolünü Burak Özçivit'e kaptıran Uğur Güneş, rakip diziyle geri dönüyor.

Uğur Güneş, kısa süre önce ATV için hazırlanan Güneşin Doğduğu Yer dizisinin kadrosundan ayrılmış, başrol ise Burak Özçivit'e emanet edilmişti.

Ayrılığın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Uğur Güneş, bu kez rakip kanalda ekrana gelecek bir başka Adana dizisinin başrol oyuncusu olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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