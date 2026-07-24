Sevdam Karadeniz'den Son Anda Ayrılan Emre Bey, Yeni Dizisini de Takipten Çıktı!
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Taşacak Bu Deniz'e rakip olacak Sevdam Karadeniz dizisiyle anlaşan Emre Bey, son anda kadrodan ayrılmıştı. Daha sonra TRT 1'de yayınlanacak Evlilik Güzeldir dizisine dahil olan ünlü oyuncu, bu kez de dizinin resmi hesabını takipten çıkmasıyla gündem oldu.
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Son dönemin yükselen yıldızlarından Emre Bey, yeni sezonda NOW TV'de yayınlanacak Sevdam Karadeniz dizisiyle anlaşmıştı.
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Emre Bey'in Evlilik Güzeldir dizisinin resmi hesabını takipten çıktığı iddia edildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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