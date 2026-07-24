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CHP’den İstifa Etmeyerek Kemal Kılıçdaroğlu ile Birlikte Kalan İsimler Belli Oldu

CHP’den İstifa Etmeyerek Kemal Kılıçdaroğlu ile Birlikte Kalan İsimler Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.07.2026 - 14:08
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Özgür Özel’in de aralarında olduğu 91 kişinin CHP’den istifa ederek Yeni Parti’yi kurmasının ardından CHP ana muhalefeti kaybetti. 91 kişinin CHP’den ayrılmasından sonra geride 44 kişi kaldı. Peki CHP’den ayrılmayarak Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikle kimler kaldı?

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Özgür Özel’in Yeni Parti’sine katılmayarak CHP’de kalan isimler şu şekilde:

Özgür Özel’in Yeni Parti’sine katılmayarak CHP’de kalan isimler şu şekilde:

1. Ahmet Baran Yazgan

2. Ali Fazıl Kasap

3. Ali Karaoba

4. Ali Öztunç

5. Aysu Bankoğlu

6. Barış Bektaş

7. Cevdet Akay

8. Cem Avşar

9. Deniz Demir

10. Engin Altay

11. Erdoğan Toprak

12. Faik Öztrak

13. Gamze Akkuş İlgezdi

14. Gülcan Kış

15. Gülizar Biçer Karaca

16. Gürsel Erol

17. Hasan Öztürkmen

18. Hüseyin Yıldız

19. İlhan Kesici

20. İlhami Özcan Aygun

21. İnan Akgün Alp

22. Jale Nur Süllü

23. Kadim Durmaz

24. Kadri Enis Berberoğlu

25. Mahir Polat

26. Mehmet Güzelmansur

27. Müzeyyen Şevkin

28. Nermin Yıldırım Kara

29. Nurten Yontar

30. Oğuz Kaan Salıcı

31. Orhan Sarıbal

32. Ömer Fethi Gürer

33. Rahmi Aşkın Türeli

34. Rıfat Turuntay Nalbantoğlu

35. Selma Aliye Kavaf

36. Semra Dinçer

37. Serkan Sarı

38. Sevda Erdan Kılıç

39. Sururi Çorabatır

40. Tahsin Becan

41. Türker Ateş

42. Vecdi Gündoğdu

43. Yüksel Mansur Kılınç

44. Mustafa Adıgüzel

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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