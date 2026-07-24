CHP’den İstifa Etmeyerek Kemal Kılıçdaroğlu ile Birlikte Kalan İsimler Belli Oldu
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Özgür Özel’in de aralarında olduğu 91 kişinin CHP’den istifa ederek Yeni Parti’yi kurmasının ardından CHP ana muhalefeti kaybetti. 91 kişinin CHP’den ayrılmasından sonra geride 44 kişi kaldı. Peki CHP’den ayrılmayarak Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikle kimler kaldı?
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Özgür Özel’in Yeni Parti’sine katılmayarak CHP’de kalan isimler şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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