Kemal Kılıçdaroğlu'nun Videosundaki Bir Detay Akıllara İmamoğlu'nu Getirdi

Benim görevim, toplumun sorunları yoğun ama unutulmuş kesimleriyle bir araya gelmektir.



Çöpten kâğıt toplayan insanların da, mesai saati gözetmeksizin tarlada alın teriyle geçimini sağlayan insanların da sorunlarını çözmek için yola çıktım.



Benim siyaset anlayışım budur. pic.twitter.com/SDRny5ORRb