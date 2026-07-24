Kemal Kılıçdaroğlu'nun Videosundaki Bir Detay Akıllara İmamoğlu'nu Getirdi
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Özgür Özel CHP’den istifa ederek YENİ Parti’yi kurduğunu açıkladığı anlarda Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videodaki bir detay ise akıllara Ekrem İmamoğlu’nu getirdi.
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Kılıçdaroğlu'nun kol sıvama hareketi akıllara Ekrem İmamoğlu'nu getirdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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