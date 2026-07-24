article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Videosundaki Bir Detay Akıllara İmamoğlu'nu Getirdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Videosundaki Bir Detay Akıllara İmamoğlu'nu Getirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.07.2026 - 13:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Özgür Özel CHP’den istifa ederek YENİ Parti’yi kurduğunu açıkladığı anlarda Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken paylaşım geldi. Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı videodaki bir detay ise akıllara Ekrem İmamoğlu’nu getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı video şöyleydi👇🏻

Kılıçdaroğlu'nun kol sıvama hareketi akıllara Ekrem İmamoğlu'nu getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun kol sıvama hareketi akıllara Ekrem İmamoğlu'nu getirdi.

Söz konusu videoda Kemal Kılıçdaroğlu’nun gömleğinin kollarını sıvadığı anlar yer aldı. O detay akıllara cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu getirdi. İmamoğlu’nun İBB başkanlığı yarışında gerçekleştirdiği mitinglerde kollarını sıvaması uzunca süre konuşulmuştu. 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise videodaki o anları İmamoğlu’na ‘gönderme’ olarak yorumlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın