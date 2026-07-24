Melis Babadağ'dan Daha 17 İtirafı! "Tutmaması İçin Bir Sebep Yoktu"

Başarılı oyuncu, yapımın gördüğü ilgiden şaşırmadığını belirterek senaryoya daha ilk okuduğu anda güvendiğini ifade etti.

Babadağ, verdiği röportajda dizinin başarısını şu sözlerle değerlendirdi:

'İyi bir matematikle kurulmuş, çok iyi anlatılmış bir hikaye. Ve en çok hoşuma giden şey de bu çocukların sıkıntısı neden kaynaklanıyor, yanlış önceliklendirilmiş değerler, ailelerde kurulmuş sakat bağlar... Biraz ebeveynlere de çeviriyor aynayı. Ben senaryoyu gördüm, dedim tamam. Bir tık da tecrübeye dayanarak söyledim bunu. Yeni nesil geldi ve onlar için bir iş yoktu. Başta söylediğim gibi bu matematik her zaman işler ama iyi anlatılmayabilir. Senaryoda çok iyi anlatılmış. Hem iyi hem zamanı hem de konusu da güzel, ortam da güzel. Tutmaması için bir sebep yoktu bence.'