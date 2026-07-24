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Melis Babadağ'dan Daha 17 İtirafı! "Tutmaması İçin Bir Sebep Yoktu"

Melis Babadağ'dan Daha 17 İtirafı! "Tutmaması İçin Bir Sebep Yoktu"

Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.07.2026 - 19:00
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Yaz sezonunun en çok konuşulan dizilerinden Daha 17'de rol alan Melis Babadağ, yapımın yakaladığı büyük başarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, dizinin ilgi göreceğini daha senaryoyu okuduğu ilk anda hissettiğini belirterek, 'Tutmaması için bir sebep yoktu' sözleriyle başarının nedenini anlattı.

KAYNAK: @kacamagtv

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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17'de Özlem karakterini canlandıran Melis Babadağ, dizinin yakaladığı başarıyı değerlendirdi.

Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17'de Özlem karakterini canlandıran Melis Babadağ, dizinin yakaladığı başarıyı değerlendirdi.

Başarılı oyuncu, yapımın gördüğü ilgiden şaşırmadığını belirterek senaryoya daha ilk okuduğu anda güvendiğini ifade etti.

Babadağ, verdiği röportajda dizinin başarısını şu sözlerle değerlendirdi:

'İyi bir matematikle kurulmuş, çok iyi anlatılmış bir hikaye. Ve en çok hoşuma giden şey de bu çocukların sıkıntısı neden kaynaklanıyor, yanlış önceliklendirilmiş değerler, ailelerde kurulmuş sakat bağlar... Biraz ebeveynlere de çeviriyor aynayı. Ben senaryoyu gördüm, dedim tamam. Bir tık da tecrübeye dayanarak söyledim bunu. Yeni nesil geldi ve onlar için bir iş yoktu. Başta söylediğim gibi bu matematik her zaman işler ama iyi anlatılmayabilir. Senaryoda çok iyi anlatılmış. Hem iyi hem zamanı hem de konusu da güzel, ortam da güzel. Tutmaması için bir sebep yoktu bence.'

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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