Melis Babadağ'dan Daha 17 İtirafı! "Tutmaması İçin Bir Sebep Yoktu"
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Yaz sezonunun en çok konuşulan dizilerinden Daha 17'de rol alan Melis Babadağ, yapımın yakaladığı büyük başarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, dizinin ilgi göreceğini daha senaryoyu okuduğu ilk anda hissettiğini belirterek, 'Tutmaması için bir sebep yoktu' sözleriyle başarının nedenini anlattı.
KAYNAK: @kacamagtv
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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17'de Özlem karakterini canlandıran Melis Babadağ, dizinin yakaladığı başarıyı değerlendirdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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