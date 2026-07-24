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Yaşam
7 Bin 600 Tonluk Apartmanı İkiye Ayırıp Arasından Cadde Geçirdiler

7 Bin 600 Tonluk Apartmanı İkiye Ayırıp Arasından Cadde Geçirdiler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 18:48
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Romanya’nın Alba Iulia kentinde yeni bir cadde açmak isteyen mühendislerin karşısına 100 metre uzunluğunda bir apartman çıktı. Yapıyı yıkıp 80 dairede yaşayan aileleri başka evlere yerleştirmek yerine 7 bin 600 tonluk binayı iki parçaya ayırarak rayların üzerinde taşıdılar.

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Cadde projesinin önünde 100 metrelik apartman kaldı

Cadde projesinin önünde 100 metrelik apartman kaldı

Romanya’nın komünist yönetim altında bulunduğu dönemde Alba Iulia kentinin merkezinde geniş kapsamlı bir şehircilik projesi yürütülüyordu. Transilvania Bulvarı’nın genişletilerek yeni bir geçiş koridoruna dönüştürülmesi planlanmıştı ancak A2 adı verilen apartman, açılması istenen güzergâhın tam ortasında kalıyordu.

Yaklaşık 100 metre uzunluğundaki yapı 17 metre yüksekliğe, 12 metre genişliğe ve 80 daireye sahipti. İlk seçenekte binanın yıkılması ve burada yaşayan ailelerin farklı evlere taşınması düşünüldü. Yeniden yerleştirme ve inşaat masraflarının daha yüksek olacağı hesaplanınca mühendis Eugen Iordăchescu’nun binayı bulunduğu yerden taşıma önerisi kabul edildi.

Yapı temelinden ayrılıp iki bağımsız parçaya bölündü

Yapı temelinden ayrılıp iki bağımsız parçaya bölündü

Mühendisler, apartmanı mevcut yapı derzinden yararlanarak iki bağımsız bölüme ayırdı. Her parçanın altına binanın ağırlığını dengeli biçimde dağıtacak betonarme taşıyıcı platformlar yerleştirildi. Güçlü preslerle temelinden kaldırılan bölümler, özel tekerlekler ve raylardan oluşan taşıma sisteminin üzerine oturtuldu.

Hareketin kontrollü ilerlemesi için hidrolik düzenekler, programlanmış vinçler ve yapının kritik noktalarına yerleştirilen hassas sensörler kullanıldı. İki bölüm aynı doğrultuda çekilmek yerine çapraz şekilde birbirinden uzaklaştırıldı. Böylece apartmanın arasındaki boşluk genişletilerek yeni caddenin geçebileceği yaklaşık 55,75 metrelik koridor açıldı.

Sakinlerin çoğu evdeyken bina 5 saat 40 dakikada taşındı

Sakinlerin çoğu evdeyken bina 5 saat 40 dakikada taşındı

Taşıma işlemi 27 Mayıs 1987 sabahı saat 08.35’te başladı. Binanın iki parçası, yaklaşık 33 derecelik bir açı üzerinde çapraz biçimde ilerletilerek başlangıç noktalarından yaklaşık 70 metre uzağa götürüldü. Toplam 7 bin 600 ton ağırlığındaki yapının yeni konumuna ulaşması yalnızca 5 saat 40 dakika sürdü.

Güvenlik amacıyla zemin kattaki daireler boşaltıldı ancak diğer katlarda yaşayanların evlerinden ayrılması istenmedi. Sakinlerin bir bölümü, bütün apartman hareket ederken operasyonu balkonlarından takip etti. Yapının su, doğal gaz, elektrik, telefon ve kanalizasyon bağlantıları da taşıma boyunca kesilmeden çalışmaya devam etti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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