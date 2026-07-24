7 Bin 600 Tonluk Apartmanı İkiye Ayırıp Arasından Cadde Geçirdiler
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Cadde projesinin önünde 100 metrelik apartman kaldı
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Yapı temelinden ayrılıp iki bağımsız parçaya bölündü
Sakinlerin çoğu evdeyken bina 5 saat 40 dakikada taşındı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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