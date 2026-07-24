7 Bin 600 Tonluk Apartmanı İkiye Ayırıp Arasından Cadde Geçirdiler

Taşıma işlemi 27 Mayıs 1987 sabahı saat 08.35’te başladı. Binanın iki parçası, yaklaşık 33 derecelik bir açı üzerinde çapraz biçimde ilerletilerek başlangıç noktalarından yaklaşık 70 metre uzağa götürüldü. Toplam 7 bin 600 ton ağırlığındaki yapının yeni konumuna ulaşması yalnızca 5 saat 40 dakika sürdü.

Güvenlik amacıyla zemin kattaki daireler boşaltıldı ancak diğer katlarda yaşayanların evlerinden ayrılması istenmedi. Sakinlerin bir bölümü, bütün apartman hareket ederken operasyonu balkonlarından takip etti. Yapının su, doğal gaz, elektrik, telefon ve kanalizasyon bağlantıları da taşıma boyunca kesilmeden çalışmaya devam etti.