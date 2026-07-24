Hiçbir Yere Çıkmayan Yol İçin 52 Milyon Dolar Ödediler
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ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde ormanın içinde ilerleyen Lakeview Drive, sürücüleri yaklaşık 9 kilometre sonra karanlık bir tünele ulaştırıyor. Ancak 366 metre uzunluğundaki tünelin diğer tarafında devam eden bir kara yolu bulunmuyor. Yerel halkın 'Hiçbir Yere Gitmeyen Yol' adını verdiği güzergah, yarım kalan bir devlet sözünün ve 52 milyon dolarlık uzlaşmanın simgesine dönüşmüş durumda.
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Baraj için taşınan ailelere yeni bir yol sözü verildi
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Yaklaşık 11 kilometre ilerleyen inşaat tünelde durdu
Yarım kalan söz 52 milyon dolarlık ödemeyle kapatıldı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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