Hiçbir Yere Çıkmayan Yol İçin 52 Milyon Dolar Ödediler

Yolun yapımına savaşın ardından başlandı ancak çalışmalar beklenenden çok daha yavaş ilerledi. Projenin farklı noktalarında toplam 11,6 kilometrelik iki bölüm ve yaklaşık 366 metre uzunluğunda bir tünel tamamlanabildi. Başlangıçta araçların kullanması için açılan tünelin ardından yolun Fontana Gölü boyunca devam etmesi planlanıyordu.

İnşaat sırasında bölgedeki zeminin heyelan riski taşıdığı ve yolun tamamlanabilmesi için çok daha maliyetli mühendislik çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu anlaşıldı.

Kazı sırasında ortaya çıkarılan bazı kaya katmanlarının havayla ve suyla temas ettiğinde asitli drenaj oluşturması da çevredeki akarsular için risk yarattı. Artan maliyetler ve çevresel sorunlar nedeniyle çalışmalar 1972 yılında durduruldu ve bir daha başlatılmadı.