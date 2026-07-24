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Hiçbir Yere Çıkmayan Yol İçin 52 Milyon Dolar Ödediler

Hiçbir Yere Çıkmayan Yol İçin 52 Milyon Dolar Ödediler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.07.2026 - 16:14
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ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde ormanın içinde ilerleyen Lakeview Drive, sürücüleri yaklaşık 9 kilometre sonra karanlık bir tünele ulaştırıyor. Ancak 366 metre uzunluğundaki tünelin diğer tarafında devam eden bir kara yolu bulunmuyor. Yerel halkın 'Hiçbir Yere Gitmeyen Yol' adını verdiği güzergah, yarım kalan bir devlet sözünün ve 52 milyon dolarlık uzlaşmanın simgesine dönüşmüş durumda.

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Baraj için taşınan ailelere yeni bir yol sözü verildi

Baraj için taşınan ailelere yeni bir yol sözü verildi

Lakeview Drive’ın hikayesi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Fontana Barajı’nın inşa edilmesine kadar uzanıyor. Elektrik üretmek amacıyla 1942 yılında yapımına başlanan baraj tamamlandığında Little Tennessee Nehri’nin çevresindeki geniş bir bölge sular altında kaldı. 

Proctor, Judson ve Fontana gibi yerleşimlerde yaşayan binden fazla kişinin evleri, çiftlikleri ve eski ulaşım yolları yeni oluşan Fontana Gölü’nün altında kaldı.

1943 yılında yapılan anlaşmayla bölgeden ayrılmak zorunda kalan ailelere gölün kuzey kıyısı boyunca yeni bir yol inşa edileceği sözü verildi. North Shore Road adı verilen güzergah, yalnızca ulaşımı kolaylaştırmayacaktı. Ailelerin eski evlerinin bulunduğu bölgelere ve gölün diğer tarafında kalan yakınlarının mezarlarına yeniden ulaşabilmesi de amaçlanıyordu.

Yaklaşık 11 kilometre ilerleyen inşaat tünelde durdu

Yaklaşık 11 kilometre ilerleyen inşaat tünelde durdu

Yolun yapımına savaşın ardından başlandı ancak çalışmalar beklenenden çok daha yavaş ilerledi. Projenin farklı noktalarında toplam 11,6 kilometrelik iki bölüm ve yaklaşık 366 metre uzunluğunda bir tünel tamamlanabildi. Başlangıçta araçların kullanması için açılan tünelin ardından yolun Fontana Gölü boyunca devam etmesi planlanıyordu.

İnşaat sırasında bölgedeki zeminin heyelan riski taşıdığı ve yolun tamamlanabilmesi için çok daha maliyetli mühendislik çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu anlaşıldı. 

Kazı sırasında ortaya çıkarılan bazı kaya katmanlarının havayla ve suyla temas ettiğinde asitli drenaj oluşturması da çevredeki akarsular için risk yarattı. Artan maliyetler ve çevresel sorunlar nedeniyle çalışmalar 1972 yılında durduruldu ve bir daha başlatılmadı.

Yarım kalan söz 52 milyon dolarlık ödemeyle kapatıldı

Yarım kalan söz 52 milyon dolarlık ödemeyle kapatıldı

Onlarca yıl boyunca yolun tamamlanması gerektiğini savunanlarla doğal alanın korunmasını isteyenler arasında süren tartışmalar, sonunda maddi uzlaşmayla sonuçlandı. Federal yönetim 2007 yılında yolun devamını yapmak yerine Swain County’ye toplam 52 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Taraflar arasındaki resmi uzlaşma 2010 yılında imzalanırken kalan ödemeler de ilerleyen yıllarda tamamlandı.

Bugün araçlar Lakeview Drive’ın sonundaki otoparkta durmak zorunda. Işıklandırılmayan tünelden yalnızca yürüyerek geçilebiliyor ve diğer tarafta ziyaretçileri kara yolu yerine orman patikaları karşılıyor. Tünel ile yarım kalan güzergah zamanla turistik bir noktaya dönüşse de bölge halkı için hala evlerini kaybeden aileleri ve tutulmayan bir sözü hatırlatıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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