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Yaşam
Apartmanlara Balkon Yerine Yüzlerce Beton Yaprak Eklediler

Apartmanlara Balkon Yerine Yüzlerce Beton Yaprak Eklediler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 15:10
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Fransa’nın Créteil kentinde 1974 yılında tamamlanan 10 konut kulesi, alışılmış düz balkonlar yerine cephelerinden dışarı doğru uzanan yüzlerce beton yaprakla çevrelendi. Yaprakların arasına ağaçlar dikilecek ve binaların görünümü mevsimlere göre değişecekti. Ancak projenin yeşillendirme aşaması uygulanmayınca ortaya bugün hâlâ kullanılan dev bir beton orman çıktı.

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15 katlı 10 kule beton yapraklarla çevrildi

15 katlı 10 kule beton yapraklarla çevrildi

Mimar Gérard Grandval tarafından tasarlanan Les Choux de Créteil, Fransa’nın Créteil kentinde yükselen 15 katlı 10 silindirik konut kulesinden oluşuyor. 1974 yılında tamamlanan yapıların cephelerine, alışılmış düz balkonlar yerine dışarı doğru uzanan yüzlerce kıvrımlı beton parça yerleştirildi.

Uzaktan bakıldığında üst üste dizilmiş yaprakları veya çiçek taçlarını andıran balkonlar, kulelere oldukça sıra dışı bir görünüm kazandırdı. Yapılar zamanla Fransızcada “Créteil’in Lahanaları” anlamına gelen Les Choux de Créteil adıyla anılmaya başladı.

Beton yapraklar evlere balkon ve mahremiyet sağladı

Beton yapraklar evlere balkon ve mahremiyet sağladı

Cephedeki beton yapraklar yalnızca yapıları ilginç göstermek için tasarlanmadı. Her parça aynı zamanda daireye bağlı bir balkon olarak kullanılıyor ve ev sakinlerine korunaklı bir açık alan sağlıyor.

Yaklaşık iki metre yüksekliğe ulaşan kıvrımlı duvarlar, balkonları tamamen kapatmadan komşu daireler arasındaki görüşü azaltıyor. Böylece beton yapraklar kulelerin görsel kimliğini oluştururken dairelerin mahremiyetini de artırıyor.

Ağaçlar gelmeyince dikey bahçe yarım kaldı

Ağaçlar gelmeyince dikey bahçe yarım kaldı

Grandval’ın ilk planına göre balkonlara süs bitkileri ve küçük ağaçlar dikilecekti. Büyüyen dallar beton cepheyi kısmen kapatacak, kuleler mevsimlere göre renk ve görünüm değiştiren dev bir dikey bahçeye dönüşecekti.

Ancak projeyi geliştirenler, bitkilerin böcekleri artırabileceği ve bina sakinlerinin gerekli bakımı yapmayabileceği endişesiyle yeşillendirme planından vazgeçti. Balkonlar inşa edildi fakat üzerlerine yerleştirilmesi planlanan ağaçlar hiçbir zaman gelmedi.

Başlangıçta bitkilerin arkasında kalması planlanan beton yapraklar, zamanla yapıların en dikkat çekici özelliği oldu. Günümüzde hâlâ konut olarak kullanılan Les Choux de Créteil, 2008 yılında “20. Yüzyıl Mirası” kabul edilerek 1970’lerin Fransız mimarisinin simgeleri arasına girdi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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