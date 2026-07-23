Apartmanlara Balkon Yerine Yüzlerce Beton Yaprak Eklediler

Cephedeki beton yapraklar yalnızca yapıları ilginç göstermek için tasarlanmadı. Her parça aynı zamanda daireye bağlı bir balkon olarak kullanılıyor ve ev sakinlerine korunaklı bir açık alan sağlıyor.

Yaklaşık iki metre yüksekliğe ulaşan kıvrımlı duvarlar, balkonları tamamen kapatmadan komşu daireler arasındaki görüşü azaltıyor. Böylece beton yapraklar kulelerin görsel kimliğini oluştururken dairelerin mahremiyetini de artırıyor.