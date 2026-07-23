Apartmanlara Balkon Yerine Yüzlerce Beton Yaprak Eklediler
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Fransa’nın Créteil kentinde 1974 yılında tamamlanan 10 konut kulesi, alışılmış düz balkonlar yerine cephelerinden dışarı doğru uzanan yüzlerce beton yaprakla çevrelendi. Yaprakların arasına ağaçlar dikilecek ve binaların görünümü mevsimlere göre değişecekti. Ancak projenin yeşillendirme aşaması uygulanmayınca ortaya bugün hâlâ kullanılan dev bir beton orman çıktı.
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15 katlı 10 kule beton yapraklarla çevrildi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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