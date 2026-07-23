400 Kilometrekarelik Resif Günde Sadece Üç Saat Görünüyor: Sonra Sular Yutuyor
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Batı Avustralya açıklarındaki Yowjab Resifi, günün büyük bölümünde Hint Okyanusu’nun altında saklanıyor. Gelgit başladığında yaklaşık 400 kilometrekarelik dev oluşum suyun içinden yükseliyormuş gibi beliriyor; iki ila üç saat sonra gelen sularla yeniden görünmez hale geliyor.
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Deniz çekildikçe yaklaşık 400 kilometrekarelik dev resif yüzeye çıkıyor.
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Suyun çekilmesi resifi şelalelerle kaplı bir labirente dönüştürüyor.
Yowjab yalnızca mercanlardan oluşan sıradan bir resif değil.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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