400 Kilometrekarelik Resif Günde Sadece Üç Saat Görünüyor: Sonra Sular Yutuyor

Batı Avustralya’nın Kimberley bölgesinde bulunan Yowjab, Montgomery Resifi adıyla da biliniyor. Kıyıdan yaklaşık 20 kilometre uzaktaki oluşum, yaklaşık 100 bin dönümlük yüz ölçümüyle dünyanın en büyük kıyıya yakın resif sistemleri arasında gösteriliyor.

Resif aslında hareket etmiyor. Bölgede gelgit farkının 11 metreye yaklaşması nedeniyle deniz hızla çekiliyor ve suyun altında kalan yapı yükseliyormuş gibi görünüyor. Alçak gelgit sırasında resifin bazı bölümleri deniz seviyesinin yaklaşık sekiz metre üzerine çıkabiliyor.