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400 Kilometrekarelik Resif Günde Sadece Üç Saat Görünüyor: Sonra Sular Yutuyor

400 Kilometrekarelik Resif Günde Sadece Üç Saat Görünüyor: Sonra Sular Yutuyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 11:43
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Batı Avustralya açıklarındaki Yowjab Resifi, günün büyük bölümünde Hint Okyanusu’nun altında saklanıyor. Gelgit başladığında yaklaşık 400 kilometrekarelik dev oluşum suyun içinden yükseliyormuş gibi beliriyor; iki ila üç saat sonra gelen sularla yeniden görünmez hale geliyor.

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Deniz çekildikçe yaklaşık 400 kilometrekarelik dev resif yüzeye çıkıyor.

Deniz çekildikçe yaklaşık 400 kilometrekarelik dev resif yüzeye çıkıyor.

Batı Avustralya’nın Kimberley bölgesinde bulunan Yowjab, Montgomery Resifi adıyla da biliniyor. Kıyıdan yaklaşık 20 kilometre uzaktaki oluşum, yaklaşık 100 bin dönümlük yüz ölçümüyle dünyanın en büyük kıyıya yakın resif sistemleri arasında gösteriliyor.

Resif aslında hareket etmiyor. Bölgede gelgit farkının 11 metreye yaklaşması nedeniyle deniz hızla çekiliyor ve suyun altında kalan yapı yükseliyormuş gibi görünüyor. Alçak gelgit sırasında resifin bazı bölümleri deniz seviyesinin yaklaşık sekiz metre üzerine çıkabiliyor.

Suyun çekilmesi resifi şelalelerle kaplı bir labirente dönüştürüyor.

Suyun çekilmesi resifi şelalelerle kaplı bir labirente dönüştürüyor.

Resifin üzerinde kalan su, kenarlardan derin kanallara doğru akarken irili ufaklı şelaleler oluşturuyor. Yaklaşık iki ila üç saat süren dönüşüm sırasında yüzey, sığ havuzlar ve hızlı akan su kanallarıyla kaplı geniş bir labirente benziyor.

Yeşil deniz kaplumbağaları, dugonglar, kambur yunuslar, siyah uçlu köpek balıkları ve timsahlar gelgit sırasında daha derin kanallara çekiliyor. Bazı canlılar kısa süreliğine yüzeyde mahsur kalırken kaplumbağalar ve balıklar kaygan resifin üzerinden yeniden suya ulaşmaya çalışıyor.

Yowjab yalnızca mercanlardan oluşan sıradan bir resif değil.

Yowjab yalnızca mercanlardan oluşan sıradan bir resif değil.

Yowjab’ın temeli yaklaşık 1,8 milyar yıllık dolomit ve kum taşından oluşuyor. Yapının üzerini zamanla mercanlar ve kalkerli algler kaplamış durumda. Alglerin meydana getirdiği alçak sırtlar, deniz çekildiğinde suyu yüzeyde tutarak canlıların yaşayabileceği geçici havuzlar oluşturuyor.

Bölgedeki mercanlar saatlerce yoğun güneş ışığına, havaya ve değişen sıcaklıklara maruz kalmasına rağmen yaşamayı sürdürüyor. Araştırmacılara göre Kimberley mercanlarının önemli bölümü, zorlu gelgit koşullarına ve sıcaklık değişimlerine karşı sıra dışı bir dayanıklılık geliştirmiş durumda.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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