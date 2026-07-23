1,3 Milyon TL'ye Aldıkları Bankayı Eve Çevirdiler! 10 Yıldır Boş Duruyordu

Güncel 1,1 milyon dolarlık ilan yalnızca eski banka evini kapsamıyor. Yaklaşık 455 metrekarelik satış paketinde konutun yanı sıra eskiden bar olarak kullanılan komşu yapı ve iki binanın arasındaki arsa da bulunuyor.

Yan taraftaki yapı kısa süreli kiralama amacıyla değerlendirilerek yılda 40 bin doların üzerinde gelir sağlıyor. Dolayısıyla ilandaki fiyat, 28 bin dolara alınan banka binasının tek başına ulaştığı değer olarak değerlendirilmemeli.