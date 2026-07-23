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1,3 Milyon TL'ye Aldıkları Bankayı Eve Çevirdiler! 10 Yıldır Boş Duruyordu

1,3 Milyon TL'ye Aldıkları Bankayı Eve Çevirdiler! 10 Yıldır Boş Duruyordu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 08:49
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Yaklaşık 10 yıldır boş duran eski banka binasını satın alan çift, yapıyı tamamen değiştirmek yerine geçmişini yeni evlerine taşıdı. Banka kasalarını ve tarihi ayrıntıları koruyarak binayı, eski kimliğini kaybetmeyen alışılmışın dışında bir yaşam alanına dönüştürdü.

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On yıl boyunca boş kalan banka 2013 yılında satın alındı

On yıl boyunca boş kalan banka 2013 yılında satın alındı

Detroit’te 1925 yılında inşa edilen banka binası, kapanmasının ardından yaklaşık 10 yıl boyunca boş kaldı. Bir dönem yasa dışı eğlencelerin düzenlendiği yapının pencereleri kapatılmış, iç bölümlerinin büyük kısmı ise kullanılamaz hâle gelmişti.

Lynne ve Michael Savino, binayı 2013 yılında bir emlak satışı sırasında satın aldı. Kayıtlarda yalnızca eski bankanın satış bedeli 28 bin 470 dolar olarak görünürken, yan taraftaki yapıyı da kapsayan toplam paket için farklı bir bedel bildiriliyor.

Eski banka kasaları evin en dikkat çekici odalarına dönüştü

Eski banka kasaları evin en dikkat çekici odalarına dönüştü

Tadilatın ilk bölümü yaklaşık dokuz ay sürdü. Beton işiyle uğraşan Michael Savino yapısal işlemlerin büyük kısmını üstlenirken Lynne Savino, mor boyayla kapatılmış bakır giriş bölümünü ve ahşap kapıları tek tek temizledi.

Binanın 5,5 metreyi bulan tavanları, kemerli pencereleri, terrazzo zeminleri ve mermer ayrıntıları korundu. Ana kattaki büyük banka kasası dinlenme odasına, bodrumdaki eski kiralık kasa bölümü ise şarap mahzenine çevrildi.

Satış fiyatına komşu yapı ve arsa da dahil edildi

Satış fiyatına komşu yapı ve arsa da dahil edildi

Güncel 1,1 milyon dolarlık ilan yalnızca eski banka evini kapsamıyor. Yaklaşık 455 metrekarelik satış paketinde konutun yanı sıra eskiden bar olarak kullanılan komşu yapı ve iki binanın arasındaki arsa da bulunuyor.

Yan taraftaki yapı kısa süreli kiralama amacıyla değerlendirilerek yılda 40 bin doların üzerinde gelir sağlıyor. Dolayısıyla ilandaki fiyat, 28 bin dolara alınan banka binasının tek başına ulaştığı değer olarak değerlendirilmemeli.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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