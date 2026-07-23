1,3 Milyon TL'ye Aldıkları Bankayı Eve Çevirdiler! 10 Yıldır Boş Duruyordu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yaklaşık 10 yıldır boş duran eski banka binasını satın alan çift, yapıyı tamamen değiştirmek yerine geçmişini yeni evlerine taşıdı. Banka kasalarını ve tarihi ayrıntıları koruyarak binayı, eski kimliğini kaybetmeyen alışılmışın dışında bir yaşam alanına dönüştürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
On yıl boyunca boş kalan banka 2013 yılında satın alındı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eski banka kasaları evin en dikkat çekici odalarına dönüştü
Satış fiyatına komşu yapı ve arsa da dahil edildi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın