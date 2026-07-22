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Her Yıl Birinci Olduklarını Gördük: Üniversite Sınavında Derece Yapanlar Şimdi Ne Yapıyor?

Her Yıl Birinci Olduklarını Gördük: Üniversite Sınavında Derece Yapanlar Şimdi Ne Yapıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 17:43
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Her yıl üniversite sınavı sonuçları açıklandığında yeni birincileri tanıyor, röportajlarını izliyor ve birkaç gün boyunca nasıl çalıştıklarını konuşuyoruz. Yıllar geçince ise sosyal medyada aynı soru yeniden gündeme geliyor: Türkiye birincileri şimdi nerede, hangi meslekleri yapıyor ve sınavdaki o büyük başarı, hayatlarında neye dönüştü?

Biz de bu soruları yanıtlamak için stalk yeteneğimizi kullanarak derece yapmış öğrencileri bulduk! Bakalım neler yapıyorlarmış?

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2010-2013 döneminin birincileri hukuk ve tıp alanında ilerledi!

2010-2013 döneminin birincileri hukuk ve tıp alanında ilerledi!

Cihan Mercan

Cihan Mercan, 2010 LYS’de Türkçe-Matematik, Türkçe-Sosyal ve dil puan türlerinde 500 tam puana ulaşarak Türkiye birincileri arasına girdi.

Şimdi ne yapıyor?

  • Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilikle tamamlayan Mercan, Oxford Üniversitesinde yüksek lisans yaptı. İstanbul Barosuna kayıtlı olmasının yanı sıra İngiltere ve Galler’de de avukatlık yapma yetkisine sahip. Bugün KDK’de yönetici avukat olarak uyuşmazlık çözümü, enerji ve altyapı alanlarında çalışmalarını sürdürüyor.

Murat Kaan Erdal

Murat Kaan Erdal, 2011 YGS’de YGS-1 ve YGS-2 puan türlerinde Türkiye ikincisi oldu. Aynı yıl girdiği LYS’de ise MF-1 ve MF-2 puan türlerinde Türkiye birinciliğini elde etti.

Şimdi ne yapıyor?

  • Boğaziçi Üniversitesinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Matematik bölümlerinden lisans dereceleri alan Erdal, yüksek lisans ve doktora eğitimi için Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara’ya gitti. Elektrik ve bilgisayar mühendisliği alanındaki doktorasını 2023 yılında tamamladı.

  • Erdal, günümüzde San Diego merkezli sağlık teknolojileri şirketi Nutromics’te kıdemli veri bilimci olarak çalışıyor. Araştırmaları giyilebilir sensörler aracılığıyla ilaç seviyelerinin sürekli ölçülmesi, ilaçların vücuttaki dağılımının modellenmesi ve kişiye özel doz sistemlerinin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşıyor.

Mahmut Bilal Doğan

Mahmut Bilal Doğan, 2011 YGS’de altı puan türünün tamamında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Şimdi ne yapıyor? 

  • Üniversite tercihinde tıp alanına yönelen Doğan, eğitimini tamamladıktan sonra radyoloji uzmanlığını seçti. Günümüzde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde radyoloji uzmanı olarak görev yapıyor.

Sümeyye Nur Satin

Sümeyye Nur Satin, 2012 YGS’de bütün soruları doğru yanıtlayarak altı puan türünde 500 tam puan aldı. Abdullah Coşkun ile birlikte Türkiye birinciliğini paylaştı.

Şimdi ne yapıyor? 

  • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Satin, aynı üniversitede iç hastalıkları alanında uzmanlık eğitimi aldı. Meme kanseri üzerine akademik çalışma hazırlayan Satin, 2025 yılında uzmanlığını tamamladı ve ESMO Kongresi’nde Hacettepe İç Hastalıkları bölümünü temsil etti. Güncel kurumsal kayıtlarda iç hastalıkları uzmanı olarak yer alıyor.

Mert Mestanoğlu

Mert Mestanoğlu, 2013 LYS’de MF-2 ve MF-3 puan türlerinin ikisinde de 500 tam puana ulaşarak Türkiye birincisi oldu.

Şimdi ne yapıyor? 

  • Tıp eğitimi alan Mestanoğlu, bugün Köln Üniversitesinin deneysel oftalmoloji bölümünde çalışma hekimi ve araştırmacı olarak görev yapıyor. Özellikle kornea hastalıkları üzerine araştırmalar yürüten Mestanoğlu, Fuchs endotelyal kornea distrofisi hakkındaki çalışmasıyla Harvard Tıp Fakültesinin düzenlediği kornea konferansında birincilik ödülü kazandı.

2014-2019 döneminin derece sahipleri teknoloji ve araştırmaya yöneldi!

2014-2019 döneminin derece sahipleri teknoloji ve araştırmaya yöneldi!

Safa Can Medin

Safa Can Medin, 2014 LYS’de MF-1, MF-2, MF-3 ve MF-4 puan türlerinin tamamında Türkiye birinciliğini elde etti.

Şimdi ne yapıyor? 

  • Medin’in çalışmaları hesaplamalı görüntüleme, bilgisayarla görme, gerçekçi üç boyutlu insan modelleri ve genişletilmiş gerçeklik teknolojilerine odaklanıyor. Google’da artırılmış ve sanal gerçeklik projelerinde araştırmalar yürüten Medin, Google XR bünyesinde araştırmacı olarak yer alıyor.

  • Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü fakülte birincisi olarak bitiren Medin, ekonomi alanında da yan dal yaptı. Ardından MIT’de elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimi üzerine yüksek lisans ve doktora eğitimi aldı.

Cemre Efe Karakaş

Cemre Efe Karakaş, 2016 YGS’de YGS-3, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına girdi.

Şimdi ne yapıyor? 

  • Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitiren Karakaş, kariyerine yazılım alanında devam etti. Udemy’de çalıştıktan sonra Amazon Prime Video’nun Londra ekibine katıldı ve milyonlarca isteği işleyen altyapı sistemlerinde görev aldı.

  • Karakaş, Nisan 2026’dan bu yana Londra’da Rippling şirketinde kıdemli yazılım mühendisi olarak çalışıyor. Şirketin seyahat ürünlerinden birinin geliştirilmesinde görev alan Karakaş, aynı zamanda ekibinin yapay zeka çalışmalarını yönetiyor.

İbrahim Ethem Hamamcı

İbrahim Ethem Hamamcı, 2016 LYS’de MF-3 puan türünde Türkiye birincisi oldu. Hamamcı aynı yıl YGS’de de Türkiye 24’üncülüğünü elde etmişti.

Şimdi ne yapıyor? 

  • Hamamcı’nın çalışmaları, bilgisayarlı tomografi görüntülerini inceleyebilen ve radyoloji raporları hazırlayabilen yapay zekâ modellerine odaklanıyor. Güncel akademik profilinde MD-PhD öğrencisi ve Google doktora bursiyeri olarak yer alıyor.

  • İstanbul Medipol Üniversitesinde tıp eğitimi alan Hamamcı, bilgisayar bilimleri alanında da çift anadal yaptı. Günümüzde Zürih Üniversitesinde doktorasını sürdürüyor ve ETH AI Center ile birlikte tıbbi görüntüleme, makine öğrenmesi ve sağlık yapay zekası üzerine araştırmalar yürütüyor.

Beyza Gürbüz Demirel

Beyza Gürbüz Demirel, 2017 LYS’de sayısal puan türünde Türkiye birincisi oldu. Üniversite tercihini İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesinden yana kullandı.

Şimdi ne yapıyor? 

  • Dermatoloji alanında uzmanlaşmayı hedeflediğini açıklayan Demirel’in güncel hastane ve asistanlık kaydı kamuya açık kaynaklarda net biçimde yer almıyor. Ancak üniversite sınavındaki derecesinin ardından TUS’ta da üst sıralara çıkmayı başardı.

  • Tıp eğitimini tamamlayarak doktor olan Demirel, 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda yaklaşık 32 bin aday arasından Temel Tıp Bilimleri alanında Türkiye sekizincisi, Klinik Tıp Bilimleri alanında ise Türkiye 11’incisi oldu.

Mehmet Berke İşler

Mehmet Berke İşler, 2019 YKS’de sayısal puan türünde 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Şimdi ne yapıyor?

  • İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesine yerleşen İşler, tıp eğitiminin yanında bilgisayar mühendisliği alanında çift anadal yaptı. 9 Temmuz 2026’da düzenlenen mezuniyet töreninde hem tıp fakültesinden hem de bilgisayar mühendisliği çift anadal programından mezun oldu.

  • Böylece sağlık ve teknoloji alanındaki iki eğitimini de tamamlayan İşler, artık öğrenci değil. Eğitim döneminde geliştirilmesinde görev aldığı yerli bilgisayar destekli sperm analizi yazılımı, TEKNOFEST’te birincilik kazanmıştı.

Mehmet Enes Arıcı

Mehmet Enes Arıcı, 2015 YGS’de YGS-1, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 puan türlerinde 500 tam puan alarak beş farklı alanda Türkiye birincisi oldu. YGS-2 puan türünde ise 499,754 puanla Türkiye ikinciliğini elde etti.

Şimdi ne yapıyor? 

  • Hedefinin tıp okumak olduğunu açıklayan Arıcı, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2022 yılında mezun oldu. Günümüzde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kulak burun boğaz ve baş-boyun cerrahisi alanında uzmanlık eğitimi alıyor.

  • Arıcı, doktorluğun yanında bağımsız mobil uygulamalar da geliştiriyor.

Onedio ekibimizdeki derece yapan üç ismi de listeye eklemesek olmazdı!

Onedio ekibimizdeki derece yapan üç ismi de listeye eklemesek olmazdı!

Dilara Bağcı Peker

Dilara Bağcı Peker, 2018 Yabancı Dil Testi’nde Karaman birincisi oldu. Bu derece Türkiye birinciliği değil, il düzeyinde elde edilen birincilikti.

Şimdi ne yapıyor? 

  • Üniversite eğitiminin ardından dijital içerik ve SEO alanına yönelen Peker, bugün Onedio’da Product Content Executive olarak çalışıyor. İçerik üretiminin yanı sıra arama motoru optimizasyonu süreçleriyle de ilgileniyor.

Ali İhsan Sarı

Ali İhsan Sarı, üniversite sınavında Türkçe-Matematik alanında Türkiye 409’uncusu ve Kırşehir birincisi oldu.

Şimdi ne yapıyor?

  • Kariyerini reklam, marka iletişimi ve dijital medya alanında şekillendiren Sarı, bugün Onedio’da Director of Branded Content & New Projects görevini yürütüyor. Markalı içerik projelerinin yanı sıra yeni içerik formatları ve ticari projelerin geliştirilmesinden sorumlu ekipleri yönetiyor.

Hasan Karakuş

Hasan Karakuş, 2008 ÖSS’de Sözel-2 puan türünde Türkiye 49’unculuğunu elde etti.

Şimdi ne yapıyor?

  • Boğaziçi Üniversitesinde eğitim alan Karakuş, kariyerini video ve dijital içerik üretimi üzerine kurdu. Günümüzde Onedio’da Head of Video Content olarak görev yapıyor ve platformun video içerik süreçlerini yönetiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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