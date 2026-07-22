Her Yıl Birinci Olduklarını Gördük: Üniversite Sınavında Derece Yapanlar Şimdi Ne Yapıyor?

Her yıl üniversite sınavı sonuçları açıklandığında yeni birincileri tanıyor, röportajlarını izliyor ve birkaç gün boyunca nasıl çalıştıklarını konuşuyoruz. Yıllar geçince ise sosyal medyada aynı soru yeniden gündeme geliyor: Türkiye birincileri şimdi nerede, hangi meslekleri yapıyor ve sınavdaki o büyük başarı, hayatlarında neye dönüştü?

Biz de bu soruları yanıtlamak için stalk yeteneğimizi kullanarak derece yapmış öğrencileri bulduk! Bakalım neler yapıyorlarmış?