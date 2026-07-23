article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kütüphanenin Ortasına 816 Kiloluk Kitap Yaptılar: Guinness Rekoru Kırdı

Kütüphanenin Ortasına 816 Kiloluk Kitap Yaptılar: Guinness Rekoru Kırdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 13:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Los Angeles Merkez Kütüphanesinin 100. yılı için hazırlanan dev kitap, açıldığında yaklaşık 9,5 metre genişliğe ulaşıyor. Geleneksel kitaplarda kullanılan kağıt, kumaş ve yapıştırıcılarla üretilen eser, 816 kilogramı aşan ağırlığıyla Guinness Dünya Rekorları’na girdi.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dev kitap açıldığında yaklaşık 9,5 metre genişliğe ulaşıyor.

Dev kitap açıldığında yaklaşık 9,5 metre genişliğe ulaşıyor.

“Luceros y Penumbras” adı verilen eser, açıldığında yaklaşık 9,5 metre genişliğe ve 6,1 metre derinliğe ulaşıyor. Sayfalardan yükselen üç boyutlu parçaların yüksekliği ise 3,3 metreyi aşıyor. Yaklaşık 816 kilogram ağırlığındaki eser, 2 Temmuz 2026’da dünyanın en büyük açılır kitabı olarak tescillendi.

Devasa ölçülerine rağmen yapımında metal levhalar veya plastik parçalar yerine geleneksel kitap malzemeleri kullanıldı. Eser tamamen kâğıt, kumaş ve yapıştırıcıdan üretildi. İki büyük açılır bölümden oluşan kitabın üç boyutlu mekanizması, sayfalar hareket ettirildiğinde görsellerin ayağa kalkmasını sağlıyor.

Luceros y Penumbras, kütüphanenin 100 yıllık geçmişini anlatıyor.

Luceros y Penumbras, kütüphanenin 100 yıllık geçmişini anlatıyor.

Kitap, Los Angeles Halk Kütüphanesi ile Los Angeles Kütüphane Vakfı tarafından Richard J. Riordan Merkez Kütüphanesinin 100. yılı için hazırlandı. Projenin çizimlerini Los Angeleslı sanatçı ve baskı ustası Daniel González oluştururken üç boyutlu kâğıt mühendisliğini Matthew Reinhart üstlendi.

González, çalışmada kendi aile geçmişinden, çocukluk yıllarında yaptığı kütüphane ziyaretlerinden ve Los Angeles’ın kültürel belleğinden esinlendi. İki büyük açılır sayfa, öğrenme, keşif, hafıza ve hayal gücü gibi kavramları kütüphanenin tarihiyle bir araya getiriyor.

Luceros y Penumbras, Kasım 2026’ya kadar kütüphanenin rotundasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Sergide dev kitabın yanında Los Angeles Halk Kütüphanesinin nadiren gösterilen ve iki binden fazla açılır kitap ile hareketli eserden oluşan özel koleksiyonu da yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın