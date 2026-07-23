Kütüphanenin Ortasına 816 Kiloluk Kitap Yaptılar: Guinness Rekoru Kırdı
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Dev kitap açıldığında yaklaşık 9,5 metre genişliğe ulaşıyor.
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Luceros y Penumbras, kütüphanenin 100 yıllık geçmişini anlatıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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