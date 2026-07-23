Kütüphanenin Ortasına 816 Kiloluk Kitap Yaptılar: Guinness Rekoru Kırdı

Kitap, Los Angeles Halk Kütüphanesi ile Los Angeles Kütüphane Vakfı tarafından Richard J. Riordan Merkez Kütüphanesinin 100. yılı için hazırlandı. Projenin çizimlerini Los Angeleslı sanatçı ve baskı ustası Daniel González oluştururken üç boyutlu kâğıt mühendisliğini Matthew Reinhart üstlendi.

González, çalışmada kendi aile geçmişinden, çocukluk yıllarında yaptığı kütüphane ziyaretlerinden ve Los Angeles’ın kültürel belleğinden esinlendi. İki büyük açılır sayfa, öğrenme, keşif, hafıza ve hayal gücü gibi kavramları kütüphanenin tarihiyle bir araya getiriyor.

Luceros y Penumbras, Kasım 2026’ya kadar kütüphanenin rotundasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Sergide dev kitabın yanında Los Angeles Halk Kütüphanesinin nadiren gösterilen ve iki binden fazla açılır kitap ile hareketli eserden oluşan özel koleksiyonu da yer alıyor.