Yolu Genişletmek İçin 18 Bin Tonluk Konağı Olduğu Gibi Taşıdılar

Taşıma sırasında konağın duvarları, çatısı ve iç mimari bütünlüğü korundu. Yeni konumuna ulaştırılan bina için ayrı bir temel hazırlandı ve yapı yaklaşık iki hafta süren işlemlerin ardından kalıcı olarak sabitlendi.

18 bin tonluk konak, tek parça hâlinde taşınan en ağır yapı olarak Guinness Dünya Rekorları’na girdi. Böylece kent ulaşımı için gerekli alan açılırken Bakü’nün tarihî yapılarından biri de yıkılmaktan kurtarıldı.