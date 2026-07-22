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Yolu Genişletmek İçin 18 Bin Tonluk Konağı Olduğu Gibi Taşıdılar

Yolu Genişletmek İçin 18 Bin Tonluk Konağı Olduğu Gibi Taşıdılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 16:04
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Bakü’de Fuzuli Caddesi’nin genişletilmesi planlandığında, yolun önünde 1908 yılında inşa edilmiş 18 bin tonluk tarihî konak bulunuyordu. Yetkililer 52 metre uzunluğa ve 20 metre yüksekliğe ulaşan yapıyı yıkmak yerine tek parça hâlinde taşımaya karar verdi. Temelinden ayrılan konak, çelik ve beton raylarla hidrolik krikoların üzerine alınarak dört gün içinde 10,5 metre geriye kaydırıldı.

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Yol projesi 1908 yılında yapılan konağı tehdit ediyordu

Yol projesi 1908 yılında yapılan konağı tehdit ediyordu

Bakü’deki Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan taş konak, petrol zengini İsa Bey Hacınski tarafından 1908 yılında yaptırıldı. Yaklaşık 52 metre uzunluğa ve 20 metre yüksekliğe ulaşan yapının toplam ağırlığı 18 bin ton olarak hesaplandı.

Caddenin genişletilmesine karar verildiğinde bina yol projesinin önünde kaldı. Tarihi yapıyı yıkmak yerine bütünüyle geriye kaydırma seçeneği benimsendi ve taşıma için aylar süren bir hazırlık yapıldı.

Konağın altına çelik raylar ve hidrolik krikolar yerleştirildi

Konağın altına çelik raylar ve hidrolik krikolar yerleştirildi

İlk olarak bodrum duvarları desteklendi ve yapının altına çelik ile betondan oluşan ray sistemi kuruldu. Konağın mevcut temelle bağlantısı kontrollü biçimde kesildikten sonra hidrolik krikolar binayı rayların üzerinde yavaşça hareket ettirdi.

Taşıma işlemi 23-27 Nisan 2013 tarihleri arasında, dört gün ve yaklaşık 40 çalışma saatinde tamamlandı. Yüzden fazla kişinin görev aldığı operasyonun sonunda yapı, ilk konumundan 10,5 metre uzağa yerleştirildi.

Yapı kendi kategorisinde dünya rekoruna girdi

Yapı kendi kategorisinde dünya rekoruna girdi

Taşıma sırasında konağın duvarları, çatısı ve iç mimari bütünlüğü korundu. Yeni konumuna ulaştırılan bina için ayrı bir temel hazırlandı ve yapı yaklaşık iki hafta süren işlemlerin ardından kalıcı olarak sabitlendi.

18 bin tonluk konak, tek parça hâlinde taşınan en ağır yapı olarak Guinness Dünya Rekorları’na girdi. Böylece kent ulaşımı için gerekli alan açılırken Bakü’nün tarihî yapılarından biri de yıkılmaktan kurtarıldı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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