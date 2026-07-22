Yolu Genişletmek İçin 18 Bin Tonluk Konağı Olduğu Gibi Taşıdılar
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Bakü’de Fuzuli Caddesi’nin genişletilmesi planlandığında, yolun önünde 1908 yılında inşa edilmiş 18 bin tonluk tarihî konak bulunuyordu. Yetkililer 52 metre uzunluğa ve 20 metre yüksekliğe ulaşan yapıyı yıkmak yerine tek parça hâlinde taşımaya karar verdi. Temelinden ayrılan konak, çelik ve beton raylarla hidrolik krikoların üzerine alınarak dört gün içinde 10,5 metre geriye kaydırıldı.
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Yol projesi 1908 yılında yapılan konağı tehdit ediyordu
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Konağın altına çelik raylar ve hidrolik krikolar yerleştirildi
Yapı kendi kategorisinde dünya rekoruna girdi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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